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المرأة
وداعاً للبوتكس.. اليكِ بديل طبيعي لنفخ الوجه
Lebanon 24
21-02-2021
|
15:00
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هل سمعت من قبل أن الخميرة هي أفضل وصفة لنفخ الوجه بشكل طبيعي من دون أي مواد طبية أو تجميلية؟
اليك هذه الوصفة التي حالما تقومين بتطبيقها على خدودك ستذهلين بالنتيجة وستحصلين على بوتوكس طبيعي من دون أي تدخلات تجميلية بمكوّنين فقط!
المكونات المطلوبة
ملعقة كبيرة من الخميرة
ربع كوب من ماء الورد.
فوائد المكوّنات
الخميرة مكوّن ممتاز لنفخ الوجه، أما ماء الورد فهو مهدىء رائع ومنعّم للبشرة.
طريقة تحضير الخلطة
اخلطي المكوّنين لتحصلي على خليط كريمي ناعم.
قومي بدهن الخليط على وجنتيك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافى ء وامسحي خدودك بقطعة من القطن المبللة بماء الورد.
نصيحة: لتحققي الهدف من الخلطة عليكِ المواظبة على تطبيقها على خدودك لتبرزها بشكل واضح.
المصدر: الجميلة
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