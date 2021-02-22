إذا كنتِ حاملاً، أو تخططين للحمل، بالتأكيد تستمعين لحكايات مرعبة من الأمهات عن آلام المخاض، ما يصيبك بالقلق والخوف.الواقع أنه لا بد من الشعور بالألم وقت المخاض، ولكن الأمر ليس بالسوء الذي يصوّره البعض، فهناك بعض الأشياء التي تجعل المخاض أشد إيلاماً، والتي بتجنبها يمكنكِ خوض تجربة الولادة بطريقة أسهل.وفي ما يلي 6 أشياء تزيد آلام المخاض، تجنبيها أثناء الولادة.1- الاستلقاء على الظهرمع انقباض الرحم أثناء الولادة، فإن الوضع الصحيح هو البقاء في وضع مستقيم وميل للأمام لضمان أنكِ تدفعين في اتجاه الجاذبية لا ضدها.علاوة على أن الاستلقاء على ظهرك يسحب طفلك للخلف أيضاً، وهو أمر غير جيد لتدفق الدم في جسمك، لذا إذا كنت بحاجة إلى قسط من الراحة أثناء الولادة، يُنصح بالاستلقاء على جانبك بدلاً من ظهرك.2- الشعور بالخوفالشعور بالقلق من الولادة سيجعل جسمك يتعرض للتوتر الشديد والضيق، ما يؤدي إلى المزيد من الألم، لذا احرصي على أن تسترخي قدر الإمكان، وأخبري نفسك أن هذه عملية طبيعية، وأن جسمك مجهز للتعامل معها، ثقي بأن جسمك قادر على القيام بالمهمة، وتذكري أن كل انقباض هو خطوة تقربك لمقابلة طفلك الصغير.3- المحيط المرهقالمحيطون بكِ وقت الولادة لهم دور في طمأنتك أو إصابتك بالتوتر، فإذا كان معكِ في الغرفة أفراد يصيبونك بالتوتر والإرهاق النفسي، بالتأكيد لن تكوني مرتاحة، ما يزيد شعورك بالألم، لذا خططي للأمر في وقت مبكر حتى لا يكون موجوداً معكِ وقت الولادة سوى الأشخاص المريحين بالنسبة إليكِ.4- الإصابة بالجفافاحرصي على شرب الكثير من الماء والسوائل، لأن الجفاف يمكن أن يسبب مشاكل وقت المخاض، ما يجعل الولادة أكثر إيلاماً.5- عدم معرفة الطرق الطبيعية لتخفيف الآلاممن السهل افتراض أن الخيارات الوحيدة المتاحة لكِ لتخفيف الآلام عبارة عن الكثير من الأدوية والحقن، والحقيقة هي أن بعض الأمهات يستطعن التخفيف من آلام الولادة بطرق أخرى طبيعية، مثل حمامات الولادة، والتنويم المغناطيسي، وحتى التأمل.هناك الكثير من الطرق الطبيعية لتخفيف آلام الولادة، وميزتها الأهم هي عدم وجود آثار جانبية تضطرين للتعامل معها.6- عدم وجود مدربة ولادةمدربة الولادة هي شخص محترف، تستطيع مساعدتك للتدريب على الولادة حتى تتم بأقل قدر ممكن من الألم.