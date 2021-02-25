المرأة

أضرار الضغط المنخفض على الجنين

Lebanon 24
25-02-2021 | 23:00
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تتعرض الحامل لمخاطر صحية أثناء الحمل ومنها ارتفاع ضغط الدن، وكذلك انخفاضه، ويجب أن يكون ضغط دم الحامل مثل الانسان الطبيعي أي ضمن النطاق الصحي الذي يقل عن 120/80 ملم زئبق، وفي حال اراتفع عن ذلك أو انخفض فهو يهدد الحامل وجنينها، وقد أشارت دراسات لخطورة انخفاض الضغط أكثر من خطورة أرتفاعه، ولذلك فقد التقت "سيدتي" بطبيب الأمراض الباطنة أنس عبد الغفور حيث أشار للآتي بخصوص مخاطر انخفاض الدم على الجنين.

مخاطر انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل

يؤثر انخفاض ضغط الدم الحامل على عمل المشيمة المسئولة عن تغذية الجنين، حيث يقلل من التروية الدموية.
يؤدي انخفاض ضغط دم الحامل لتعرض الأم لخطر الولادة المبكرة.
انخفاض وزن الجنين عند الولادة.
تلف وتوقف بعض الأعضاء الداخلية للجنين.
في حالات متقدمة قد يحدث موت الجنين داخل الرحم.
أسباب انخفاض ضغط الحامل

سوء تغذية الحامل.
التغيرات الهرمونية التي تصاحب الحمل.
بعض الأسباب الصحية والوراثية لدى الأم.
أعراض انخفاض ضغط الحامل

الإغماء والدوخة.
الشعور المستمر بالغثيان.
الصداع ووجع الرأس.
سرعة التنفس.
الشعور بالدوخة عند تغيير الموضع مثل الوقوف فجأة.
شحوب وبرودة البشرة.
قلة التركيز وزغللة العين.
نصائح للتغلب على انخفاض ضغط الحامل

شرب كمية كبيرة من الماء والسوائل.
النوم الصحي والمتواصل خلال الليل.
تجنب الوقوف وتغيير الوضعية دون مقدمات، فيجب أن تقف الحامل بالتدريج، وتجلس بالتدريج.
عدم الاستحمام بالماء الساخن جدا، وتجنب حمامات الساونا.
النوم على الجانب الأيسر لزيادة ضخ الدم من القلب .
الحرص على وجبة الافطار لمنح الحامل النشاط خلال النهار.
المصدر: سيدتي
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