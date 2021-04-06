دموع وحرب بين نجمتين عربيتين تودي بإحداهما إلى المستشفى! (فيديو)

تصدّر الخلاف بين نجمة "يوتيوب" والمواقع نور نعيم المعروفة باسم "نور ستارز"، والمدوّنة وخبيرة التجميل نارين أو "نارين بيوتي" قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على "تويتر".

وفي التفاصيل أن الأخيرة ظهرت في مقطع مصوّر توجّهت من خلاله إلى فتاة لم تذكر اسمها، وبدت فيه وهي تبكي مشيرةً إلى هذه الفتاة بالقول: "أنت مريضة وتحتاجين إلى المساعدة". وأضافت: "لستِ على ما يرام. أنتِ خطيرة على المجتمع بشكل عام. في ناس بتابعك، عندك ملايين المتابعين، ركزي ع حالك. إذا إنت حدا فاشل رح تضلي حدا فاشل لأن ما عم تطلعي كيف فيكي تكوني حدا أحسن".

ولفتت إلى أنها التقتها في أحد صالونات التزيين النسائي وتحدثت معها عن مشاريعها، مشيرةً إلى أنها سرقت أفكارها. وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 203 آلاف مشاهَدة.

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ورداَ على ذلك، نشرت نور فيديو ظهرت فيه وهي تبكي أيضاً وتدافع عن نفسها، وقالت متوجهة إلى المتابعين إنها لا تعرف ما يحدث. ورأت أن كلام نارين موجّه إليها. وأضافت أنها تقيم في دبي منذ شهرين فقط وأنها لم تؤذِ أحداً.

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وأضافت باكيةً أنها تتلقى رسائل تشير إلى أن أحداً ما يريد الإيقاع بها. ولفتت إلى أنها تبكي فعلاً وأن نارين و"شلّتها" يتحدثان عنها بالسوء في غيابها. وسألت: "شو هلحقد كلو؟ شو عاملتلك أنا؟"... محققةً أكثر من 196 ألف مشاهَدة.

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ونشرت نور نعيم في وقت لاحق صورة أظهرت أنها عانت من وعكة صحية وأنه تم نقلها إلى المستشفى. وتفاعل مع هذا الخلاف الكثير من المتابعين. وركزت معظم التعليقات على السخرية من النجمتين ومن سبب شجارهما.