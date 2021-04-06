4 خطوات تساعدك على الالتزام بميزانية الزفاف

وفقاً للأبحاث، فإن أكثر من نصف المقبلين على الزواج، يقعون في فخ عدم الالتزام بالميزانية المحددة لحفل الزفاف، ما يعرضهم لمشاكل مالية في بداية حياتهم الزوجية، حيث يفرطون في الإنفاق دون أن يضعوا في اعتبارهم النفقات غير المتوقعة والرسوم الصغيرة التي تخرجهم من إطار ما تسمح به ميزانيتهم.إذا كنتِ تخططين لزواجك، فلا تقلقي من الوقوع في فخ تجاوز ميزانية الزفاف، فقط اتبعي الخطوات الأربع التالية التي تساعدكِ على الالتزام بميزانية حفل الزفاف التي اتفقتِ عليها مع شريكك.1- أنشئي نظام ميزانية الزفاف الذي يناسبكانشئي نظام ميزانية الزفاف الذي يناسبك، عبر تحديد المبلغ الذي يجب أن تنفقيه على كل شيء، بدءاً من الفرقة الموسيقية، وحتى الهدايا التذكارية للمدعوين... هذا النظام يسمح لكِ بتتبع جميع مدفوعاتك وتواريخ استحقاقها.2- ضعي في اعتبارك تكاليف الزفاف الخفيّة والإضافاتهناك تكاليف إضافية، بعضها يتسلّل بصورة خفية ليفسد ميزانيتك، لذا يجب أن تضعيها ضمن خطتك من البداية، وإليكِ التكاليف الخفيّة والإضافات الأكثر شيوعاً التي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع ميزانية الزفاف:الإكراميات: معظم الموظفين الذين ستتعاملين معهم ستحتاجين إلى منحهم إكراميات، من الفتاة التي تساعدكِ في قياس فستان الزفاف، وحتى عمال فندق شهر العسل، لذا فالإكراميات تشكّل بنداً لا يمكن تجاهله من ميزانية الزفاف.التغييرات: قد ترغبين في إجراء بعض التغييرات على تفاصيل حفل الزفاف، والتغييرات تحتاج إلى تكاليف إضافية يجب أن تضعيها في اعتبارك.الإضافات المتنوعة: مثل طوابع الدعوات، نوعية ورق الدعوات، تغليف هدايا المدعوين، وغيرها من التفاصيل التي تبدو بسيطة، ولكن التخطيط المبكر لها يساعدكِ على الالتزام بميزانيتك، كما يجنبكِ إهدار المال، فالوقت يساعدك في الحصول على صفقات جيدة.3- خططي مسبقاً لتجاوز الميزانيةخصّصي هامشاً من الميزانية، ليكن 5%، من أجل الطوارئ التي يمكن أن تدفعكِ لتجاوز الميزانية، مثل:زهور إضافية: قد تكتشفين أن هناك ركناً بحاجة إلى تغطية بالمزيد من الزهور.النفقات المتعلقة بالطقس: قد يتطلب الطقس نفقات زائدة مثل مظلات الأمطار، أو وحدات تظليل، أو مكيّفات هواء زيادة.الحوادث الطارئة: قد تحدث مفاجآت غير سارة تفسد بعض الأشياء من الحفل، وهو ما يستوجب إصلاحها حتى تستكملي الشكل النهائي للحفل الذي يشعركِ بالرضى.4- كوني ذكية في تتبع الإنفاق المرتبط بالزفافافصلي نقود ميزانية الزفاف عن باقي أموالك التي تستخدمينها لنفقاتك الخاصة غير المتعلقة بالزفاف، هذا سيوفر لكِ إمكانية تتبع نفقاتك، ويساعدكِ على الالتزام بالميزانية المحددة لحفل الزفاف.