درة أفضل فنانة عربية في 2020

أعلن مهرجان جوائز نيش "Niche Awards" في دورته الثالثة تكريم الفنانة التونسية "درة" كأفضل فنانة عربية في عام 2020.

ويقام المهرجان الخميس ٨ نيسان بفندق سانت ريجيس علي كورنيش النيل "The St. Regis Cairo" بحضور نخبة من أهم الفنانين والشركات المنتجة للأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية المتميزة في أمسية من الأناقة والرقي تحتضنها القاهرة تقديرًا لدورها في الارتقاء بالمجتمع المصري.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الضخم تكريماً لأهم الشخصيات العامة بمصر وخارجها وبعض من العلامات التجارية الضخمة التي تخدم المجتمع المصري في مجالات عدة، منها الديكور والسيارات والعقارات وتجميل الأسنان وتصميم الأزياء والآثاث وخبراء التجميل.

يذكر أن درة تشارك في السباق الدرامي الرمضاني القادم بمسلسل "بين السما والأرض"، حيث شاركت جمهورها بوستر المسلسل، وظهرت فيه بالحجاب، وعلقت على الصورة قائلة: "علا.. بين السما والأرض.. رمضان 2021".

"بين السما والأرض"، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل ومن بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، والعمل بطولته كل من إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.