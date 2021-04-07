تعرفي إلى ردّة فعل الأبراج عند جرح مشاعرها

معظم الناس يتعرضون لمواقف مختلفة وأحيانًا مؤذية بسبب تعليقات سخيفة أو نقد جارح، ويسمعون أشياء قد تسيء إلى قدراتهم أو إلى أنفسهم ويكون هدفها عادة إختبار قدرتهم على الرد والتعليق وقد تكون هذه التعليقات تحمل إحساسًا بالغيرة لكنها على أي حال تقال لتدفعهم لعمل رد فعل معين .

تعرفي إلى الأسرار التي يُمكنها أن تساعدكِ في حال كان الموقف أكبر من قدرتك على الصمت والتجاهل وفقًا لبرجك.

برج الحمل

يمكن أن يحرقك برج الحمل بالتأكيد إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل معه، ويصاب بالإحباط عندما يقف شخص ما أو شيء ما في طريقه، وبينما يمتلك الحمل الكثير من الصفات الرائعة، يمكن أن يُظهر الجانب المظلم للَّعب عندما لا تسير الأمور كما يرغب.

برج الثور

على الرغم من أنَّ برج الثور لا يُستفز بسهولة، إلا أنه من الأفضل أن تنتبه فقد يصبح عدواني وسلبي بعض الشيء إذا جرحته بشدة، ولا يحب الاعتراف بذلك عندما يؤذيه شخص ما، لذلك قد تجد صعوبة في معرفة ما إذا كنت قد جرحته في المقام الأول، ومع ذلك، إذا تعامل معك معاملة صامتة، فستعرف أنك تُضايقه.

برج الجوزاء

يمكن أن يجعل برج الجوزاء رأسك يدور إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل معه أو ما تتوقعه، وسيقول شيئًا ما ثم يفعل شيئًا آخر، أو يغير رأيه بشأن قضايا معينة، وعلى أقل تقدير، قد يكون من المستحيل تقريبًا فهمه في بعض الأحيان، وإذا كان هناك شيء ما جرحه، فسوف يعبّر عن نفسه.

برج السرطان

قد يتأذى السرطان بسهولة، لكن لا ينتقل عادةً إلى حالة الانعزال، وإذا جرحته حقًا، فقد يحاول فقط إخفاء مشاعره حتى يفجرها في النهاية، لذلك إذا كنت ترغب في مواصلة علاقتك، فتأكد من إظهار مدى اهتمامك حقًا، وهو عدواني وسلبي للغاية، لذلك إذا جرحته، فلا تتوقع منه أن يخبرك، إذا لم يكن لديك مستوى عالٍ من الحدس ولا يمكنك قراءة لغة الجسد جيدًا، فلن يكون التعامل مع السرطان أمرًا يسيرًا بالنسبة لك.

برج الأسد

يتمتع برج الأسد بمزاج طفل، وإذا جرحته، فسيعلمك بالتأكيد، لذلك لا تتوقع منهم تجزئة الأشياء بطريقة ناضجة، وقد يرمي الأشياء أو يصرخ أو يتدحرج على الأرض أو أي شيء آخر من شأنه أن يتسبب في جذب انتباهك للمشهد، حتى أنه قد يناديك بأسماء أو يقول أشياء لا يقصدها حقًا، لكن لا تأخذها على محمل الجد؛ هو فقط بحاجة لإخراج مشاعره.

برج العذراء

يمكن جرح العذراء من خلال إنتقاد عمله أو من خلال إبلاغه بأن نصيحته كانت مريعة جداً، ولإثارة غضبه وجرحه يمكن القول بأنَّ الجميع لا يكثرثون لرأيه أو لنصائحه المريعة، وبعد الإهانة يجب الإبتعاد عن العذراء لأنه يصبح ساخرًا جدًا ويمكنه أن يرد بعبارات قاسية جدًا.

برج الميزان

لجرح الميزان يجب إستهداف أكبر مخاوفه وهي أن تكون نظرة الآخرين اليه بأنه عادي وغير مميز، ولا يتعامل مع العواطف بشكل جيد، لذلك لا تتوقع منه أن يخبرك إذا كنت قد جرحته.

برج العقرب

من المحتمل أن يكون لدى برج العقرب أقل قدر من الغضب من بين جميع الأبراج، ويستغرق وقتًا طويلاً جدًا لإظهار مشاعره بالفعل، ومن المحتمل أن يحتفظ بها لنفسه ويتجاوزها في النهاية، ومع ذلك، إذا جرحته بشدة بما فيه الكفاية، فربما تكون قد فقدت للتو صديقًا جيدًا، لأنه لا يغفر بسهولة.

برج القوس

يستمتع برج القوس بالحفاظ على التوازن في حياته وعلاقاته، والغضب لا يتناسب حقًا مع أهدافه العامة في الحياة، ويفضل فقط الاحتفاظ بكل شيء بالداخل لتجنب الصراع، حتى لو كان هناك شيء جرحه حقًا، إنه يؤمن بالعدالة والإنصاف أيضًا، لذلك من المحتمل أن يمنحك فرصة ثانية إذا أخفقت حقًا.

برج الجدي

لن يخبرك برج الجدي أنك جرحته وأنه منزعج بالطبع، ومع ذلك، فإنَّ عيونه وتعبيرات وجهه وغيرها من العلامات الدقيقة سوف يتخلى عنها بسهولة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يهدأ، ومن ناحية أخرى، لا يعرف في بعض الأحيان ما إذا كان قد ابتكر الدراما من لا شيء، لأنه يحب تحليل المواقف وحل المشكلات، وفي بعض الأحيان، قد تجده يتسبب في مشاكل بدافع الملل، لذا احترس من هذا السلوك.

برج الدلو

لا يتسامح برج الدلو مع من يجرحه، وفي الواقع، قد ترغب في الابتعاد بسرعة لمنحه بعض المساحة، لأن سلوكه سيشبه تفجير قنبلة، ويشعر بالحرج من أعصابه الساخنة، ويحاول الاحتفاظ بها قدر الإمكان حتى لا يراه أحد يفقد أعصابه.

برج الحوت

لدى برج الحوت معايير عالية للآخرين ، لذلك عندما تجرحه، فإن هذا يجعله محبط وغاضب، ولا يغفر بسهولة، وسوف يصرخ ويصنع مشهدًا كبيرًا عندما يعبر عن مشاعره.