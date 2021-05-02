المرأة

إبنتا الإعلامية الشهيرة كبرتا وتغيّرت ملامحهما.. الصغرى نسخة عنها (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-818760-637555559624065946.jpeg
Doc-P-818760-637555559624065946.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال مقاطع الفيديو التي شاركتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع ابنتيها على تطبيق "سناب شات" حديث متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب شكلها المختلف وطريقتها في التعامل مع طفلتيها.

وتظهر حليمة في المقطع وهي ترقص بعفوية مع ابنتيها مريم وكاميليا على أحد المقاطع الغنائية، حيث ارتدت الفتاتان نفس الفستان وبدأن بالرقص ولفتتا الانظار بجمالهما وبتغير ملامحهما بعدما كبرتا، واكدت اغلب التعليقات ان الفتاة الصغرى باتت نسخة عن والدتها.

A post shared by أخبار الفن وسوشل ميديا🕵️‍♀️ (@blogger_fooz)




واختارت الاعلامية الكويتية اللون الابيض بفستان متناسق مع ابنتيها ولفتت الأنظار بتغيّر شكلها بعد اعتمادها على الشعر الاسود القصير، وتكبير شفاهها، وحرصت كعادتها على تطبيق مكياج قوي بألوان فاقعة.


واستعرضت حليمة الديكور الفخم والزينة المميزة التي اختارتها للمناسبة، وجهزت ايضا قالب حلوى بتصميم جميل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-02
14:00 | 2021-05-02
11:00 | 2021-05-02
05:00 | 2021-05-02
03:11 | 2021-05-02
02:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website