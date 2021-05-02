إبنتا الإعلامية الشهيرة كبرتا وتغيّرت ملامحهما.. الصغرى نسخة عنها (فيديو)

لا تزال مقاطع الفيديو التي شاركتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع ابنتيها على تطبيق "سناب شات" حديث متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب شكلها المختلف وطريقتها في التعامل مع طفلتيها.
وتظهر حليمة في المقطع وهي ترقص بعفوية مع ابنتيها مريم وكاميليا على أحد المقاطع الغنائية، حيث ارتدت الفتاتان نفس الفستان وبدأن بالرقص ولفتتا الانظار بجمالهما وبتغير ملامحهما بعدما كبرتا، واكدت اغلب التعليقات ان الفتاة الصغرى باتت نسخة عن والدتها.
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