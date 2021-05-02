الثلج.. مفتاحك السحري لنضارة بشرتك وإشراقها

يعد الثلج أساسياً لتبريد بشرتك من حرارة الصيف، كما له بضعة وظائف تساعد على تعزيز نضارة وإشراقة بشرتك، فيمكنك اعتباره مفتاحك السحري لجمال البشرة.. فكيف ذلك؟

- برايمر: نعم، يمكنك استخدام الثلج مثل مستحضر البرايمر؛ فهو يعمل على توحيد لون بشرتك، وتقليل اتساع المسام، ما يجهز بشرتك لتطبيق مكياجك كالمحترفين.

- للحبوب: يساعد الثلج في تقليل التهاب الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، مما يساعدك على إخفائها بسهولة بالمكياج دون المبالغة في استخدام المستحضرات.

- نضارة البشرة: تمرير مكعبات الثلج (في منشفة أو قطعة شاش مثلاً) على بشرتك، يعزز من نضارتها، لأنه يعزز من سريان وتدفق الدورة الدموية فيها، فيمنحها تألقاً طبيعياً وإشراقة تلقائية.

- لتعزيز أثر مستحضرات روتينك الجمالي: جرّبي تمرير مكعبات ثلج على بشرتك بعد خطوة السيروم (آخر خطوة في روتين العناية بالبشرة)، أو بعد وضعك لماسك أو قناع للبشرة ذي فائدة معينة؛ فبرودة الثلج ستدفع نسيج البشرة لامتصاص المستحضر بعمق أكبر، وبالتالي يحقق أثراً وفائدة أكبر لبشرتك.

- انتفاخ البشرة: سواء من جراء سفرة طويلة، أو قلة النوم، فإن تمرير الثلج على بشرتك وقرب جفونك، يخلصك من آثار الانتفاخات عند جفونك، وتبدين ببشرة وجفون مشرقة ومتألقة بكل سهولة.

- لنحت وشد بشرتك: جمدي نفس الحليب في مكعبات، ومرري المكعب المثلج من الحليب على خط الفك وخط الوجنة والجبهة، ودلكي وجهك على تلك الخطوط للخارج والأعلى، وستحصلين على بشرة منحوتة ومشدودة بسهولة وطبيعية.