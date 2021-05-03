المرأة

بريتني سبيرز مُصابة بالخرف.. هذا ما كشفه والدها!

Lebanon 24
03-05-2021 | 02:00
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جيمي سبيرز، والد المغنية الأميركية بريتني سبيرز فاجأ الجميع بتصريحات صحافية أكد من خلالها أن الأخيرة مصابة بإحدى الحالات الدماغية والتي بموجبها يجب أن تظل تحت وصايته.

 

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جيمي ذكر خلال وثائق موجودة بالحكمة المتعلقة بدعوى الوصاية على ابنته، أنها مصابة بالخرف لذلك يجب أن تظل تحت سلطته القانونية.

 

أثار هذا الخبر ضجة كبيرة بين محبي بريتني التي تخوض مع والدها معركة لنزع حق الوصاية منه، واتهموه بالكذب مبررين أن المصابين بالخرف أو أي مرض دماغي آخر لا يستطيعون الذهاب في جولات فنية حول العالم، وإحياء الحفلات الصاخبة بحضور مئات الأشخاص من المعجبين.

 

وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية BBC فيلماً وثائقياً جديداً تحت اسم The Battle for Britney لتفسير الغرض من الوصاية على بريتني، وكشف صحافي يُدعى موبين أزهار أن والد بريتني قال إن السبب هو إصابتها بالخرف.

 

بدوره، رفض والد بريتني الردّ على كل هذه الاتهامات والأقاويل، مؤكداً أنه يعمل لصالح مصلحة ابنته بوصايته عليها منذ عام 2007.

المصدر: لها
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