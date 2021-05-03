المرأة

لخسارة الوزن بسرعة.. جرّبي ريجيم قبضة اليد!

Lebanon 24
03-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-818989-637556267137140004.jpg
Doc-P-818989-637556267137140004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى الكثيرات لخسارة وزنهن بطرق بسيطة، لذلك تمّ ابتكار طريقة سهلة جداً لخسارة الوزن من دون استعادته مجدداً.

ويبدأ ذلك من تحديد كميات الطعام التي يجب تناولها لهذه الغاية، وتُعدّ قبضة اليد أفضل طريقة لتحديد تلك الكميات، وفقاً لما جاء في جريدة الدستور.

لذلك، افتحي قبضتي اليدين جنباً إلى جنب لتحديد كمية الخضار، واستخدمي الجزء الأمامي من قبضة اليد لتحديد كمية الأرز والمعكرونة والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

هذا ويتعين عليك، فتح راحة اليد من دون احتساب مساحة الأصابع لمعرفة الكمية التي يمكن تناولها من اللحوم وبدائلها الغنية بالبروتين.

وأطلق على هذه الطريقة اسم "ريجيم اليد" علماً أنها لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.
المصدر: الدستور
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2021-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-03
08:00 | 2021-05-03
02:00 | 2021-05-03
16:00 | 2021-05-02
14:00 | 2021-05-02
11:00 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website