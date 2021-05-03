لخسارة الوزن بسرعة.. جرّبي ريجيم قبضة اليد!

تسعى الكثيرات لخسارة وزنهن بطرق بسيطة، لذلك تمّ ابتكار طريقة سهلة جداً لخسارة الوزن من دون استعادته مجدداً.ويبدأ ذلك من تحديد كميات الطعام التي يجب تناولها لهذه الغاية، وتُعدّ قبضة اليد أفضل طريقة لتحديد تلك الكميات، وفقاً لما جاء في جريدة الدستور.لذلك، افتحي قبضتي اليدين جنباً إلى جنب لتحديد كمية الخضار، واستخدمي الجزء الأمامي من قبضة اليد لتحديد كمية الأرز والمعكرونة والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.هذا ويتعين عليك، فتح راحة اليد من دون احتساب مساحة الأصابع لمعرفة الكمية التي يمكن تناولها من اللحوم وبدائلها الغنية بالبروتين.وأطلق على هذه الطريقة اسم "ريجيم اليد" علماً أنها لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.