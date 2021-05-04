غارت من مشهده مع سمية الخشاب.. شقيقة محمد رمضان: " لازم تشيلني زي حلاوتهم" (صورة)

علّقت شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، ايمان رمضان، على مشهد الزواج في مسلسله "موسى" بطريقة طريفة حيث نشرت على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام" صورة بدا فيها شقيقها الممثل وهو يحملها بين ذراعيه كما حمل الفنانة سمية الخشاب في المشهد.

وأحدثت إيمان بذلك ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، واعتبر بعضهم أنها غارت من سمية الخشاب فيما رأى آخرون أن الصورة طريفة جداً، خصوصاً وقد أرفقتها إيمان بالتعليق: "لمة رمضان ماتحلاش غير مع عيلة رمضان. كل سنة وإحنا وانتم طيبين وبخير دائماً رمضان كريم لازم تشيلني زي حلاوتهم". وردّ عليها الفنان قائلاً: "حبيبتي".

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A post shared by Eman Ramadan (@eman_ramadan_333)





يُشار إلى أن صور الزفاف التي التُقطت خلال تصوير العمل أصبحت "تراند" على المواقع، خصوصاً أن الفنان أحمد سعد، طليق سمية الخشاب، ظهر معها في مشهد واحد.