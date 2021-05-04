للنساء... إحذرن هذه الاطعمة بعد بلوغ الثلاثين

تُعد فترة الثلاثينيات فترة حرجة بالنسبة للنساء بسبب كثرة المهام الملقاة على عاتقهن واحتياجاتهن للطاقة اللازمة لذلك، وينصح عندئذ بتناول نوعيات معينة من الطعام للحفاظ على الرشاقة والظهور بمظهر متناسق وجميل، وذكر موقع "هيلث شوت" هذه النصائح في مقال له، أهمها:
وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لتحفيز الجذور الحرة ومحاربة شيخوخة الأنسجة، وخلافا للتوقعات فإن الكمية الكافية من الشاي والقهوة مفيدة جدا للجسم لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، كما يعد التوت البري والأرز البني من الأطعمة المفيدة جدا.