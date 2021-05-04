المرأة

للنساء... إحذرن هذه الاطعمة بعد بلوغ الثلاثين

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-819476-637557447219509858.jpg
Doc-P-819476-637557447219509858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تُعد فترة الثلاثينيات فترة حرجة بالنسبة للنساء بسبب كثرة المهام الملقاة على عاتقهن واحتياجاتهن للطاقة اللازمة لذلك، وينصح عندئذ بتناول نوعيات معينة من الطعام للحفاظ على الرشاقة والظهور بمظهر متناسق وجميل، وذكر موقع "هيلث شوت" هذه النصائح في مقال له، أهمها:


تعد أمراض هشاشة العظام أو التهاب المفاصل والأسنان وأمراض القلب من أكثر مخاوف النساء بعد عمر الثلاثين، والعلاج السحري يكون بالتزود بالكالسيوم وفيتامين "د" الضروريان للجسم عن طريق تناول منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والخضار الخضراء المليئة بالمعادن والفيتامينات الأخرى والأسماك مثل السردين والسلمون واللوز.

وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لتحفيز الجذور الحرة ومحاربة شيخوخة الأنسجة، وخلافا للتوقعات فإن الكمية الكافية من الشاي والقهوة مفيدة جدا للجسم لاحتوائهما على مضادات الأكسدة، كما يعد التوت البري والأرز البني من الأطعمة المفيدة جدا.


ويساعد كوب من مغلي البابونج ليلا أو كوب من الحليب على النوم بشكل أفضل، كما أن تناول اللوز والجوز والأسماك يمنح المرأة ليلة هانئة.

ويفيد كثيرا تناول الأطعمة التي تساعد على إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة مثل البطاطس والفاصوليا والطماطم.

ويجب على المرأة أن تتجنب العديد من أنواع الأطعمة في الثلاثينيات من العمر مثل السكر المضاف والمشروبات الغازية والمعجنات والشوكولا السكرية والأطعمة المكررة والنشويات، كما يجب تجنب الكحول والتدخين وصلصة الصويا بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نترات الصوديوم والتي تسبب التجاعيد وترهل الجسم والشيخوخة مثل رقائق البطاطس المقلية.


المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-04
08:00 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
03:30 | 2021-05-04
00:29 | 2021-05-04
16:00 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website