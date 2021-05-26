المرأة

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالرقص بفستان "تايغر" مكشوف الصدر.. وتتعرض للهجوم (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2021 | 08:00
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أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو راقص لها، مع إحدى صديقاتها، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الأمر الذي أثار الجدل من جديد وأعاد إلى الأذهان أزمات فساتينها.

 

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا بنقشة "التايغر"، بمزيج من اللونين الأسود والبني، مكشوفاً من الصدر والظهر، كما أطلت على جمهورها بشعر قصير أسود ثائر، ورقصت على أغنية "حتة تانية" للفنانة روبي، رفقة إحدى صديقاتها في حديقة المنزل.

 

هجوم الجمهور على رانيا يوسف بسبب ملابسها، ليس أمرًا جديدًا، فهي دائمًا ما تثير الجدل بجرأة اختياراتها لفساتينها في مختلف المناسبات العامة والخاصة التي تظهر فيها. ولكن الفيديو لاقى هجومًا كبيرًا وانتقادات حادة بسبب جرأة الفستان وقصره، حيث وجده البعض غير ملائم لها وجريئًا بشكل زائد.

المصدر: لها
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