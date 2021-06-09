الانفصال من أسوأ الأزمات التي قد تتعرضين لها، خاصة إذا شعرتِ بأنه يباغتك دون أن تكوني مستعدة بما يكفي، ولكن الحقيقة أن الانفصال لا يحدث فجأة، وإنما تكون هناك مؤشرات تظهر تدريجياً لتخبرك أن هناك خطباً ما في علاقتك بشريكك، وأن عليكِ التحرك نحو إصلاح مسار العلاقة، وإلا فإن الانفصال سيكون هو النهاية الحتمية.وفي ما يلي 4 سلوكيات تشير إلى احتمال الانفصال عن شريكك، تحققي من علاقتك، وتأكدي من أنها خالية من هذه السلوكيات، وإذا لاحظتِ أي سلوك منها، ابدئي فوراً بإصلاحه حتى لا تنتهي علاقتك.1- الازدراءازدراء أو عدم احترام شريكك هو الخطوة الأولى نحو الانفصال، مثلاً عندما تتحدثين مع شريكك باستخفاف وتقليل من شأنه لأنكِ تمتلكين شيئاً لا يمتلكه هو، أو تتفوقين عليه في العمل أو الدراسة أو أي شيء، وتستمرين في إعلان تفوقك عليه طوال الوقت بطريقة تظهر ازدراءك وعدم احترامك له.الازدراء يشعر شريكك بالإحباط والحزن، ويدفعه بعيداً عنكِ حتى لا يتعرض لعدم احترامك.2- أسلوب الدفاعالأصل في علاقة الارتباط العاطفي هو التفاهم والتواصل بين الطرفين، ولكن استخدام أسلوب دفاعي مثل أن يطرح شريكك شيئاً لا يحبه، وبدلاً من أن تستمعي لوجهة نظره وتناقشيه، تباغتيه بالدفاع المستميت عن هذا السلوك، دون أي استعداد للتغيير أو حتى النقاش.اعتماد الأسلوب الدفاعي باستمرار يشعر شريكك أنه لا فائدة من التواصل معكِ، ومع الوقت يفقد الرغبة في نقاش أي شيء معكِ، وبالتالي تفتر العلاقة بينكما.3- الهروب والصمت العقابيأسرع ما يميت العلاقة هو الهروب من مناقشة الأزمات، والصمت العقابي، فهذا الأسلوب يقضي على أي أمل في تحسين العلاقة وتصحيح مسارها، ويسهل الانفصال بين الشريكين.4- الانتقادلا بأس من انتقاد شريكك، ولكن الانتقاد يجب أن يكون موجهاً للسلوك الخاطئ، لا لشخص شريكك. أيضاً يجب أن تتحققي من معدل انتقادك لشريكك، فالمبالغة في الانتقاد يصيب شريكك بالإحباط ويدفعه بعيداً عنكِ.