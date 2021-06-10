المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة وصيفية بامتياز.. شاهدوا ساندرا رزق من دون ماكياج (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورا لها عبر خاصية "ستوريز" عبر انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية بامتياز.

 

 

وبدت ساندرا مثيرة حيث ارتدت تنزرة طويلة بيضاء مع كروب توب رياضي، وظهرت بدون ماكياج، حيث يبدو انها كانت تستعد للذهاب إلى البحر.

A post shared by Sandra Rizk (@sandrarizkofficial)

 

 
 

وأثنى المتابعون على رشاقة ساندرا فهي من المعروف انها تمارس الرياضة باستمرار للمحافظة على قوانها.

 

 
 
 
 

يٌشار إلى ان ساندرا انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2000 حيث خطفت أنظار الجميع بجمالها وذكائها وثقافتها رغم صغر سنها فكانت تبلغ حينها 18 عاماً، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2000، ثم مسابقة ملكة جمال الكون 2001.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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