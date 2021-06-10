ماغي بو غصن تفاجئ الجميع.. شورت قصير وإطلالة مثيرة ومتابعون: لا تليق لها (صور)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" .

وفاجأت ماغي المتابعين بإطلالتها "المثيرة"، حيث ارتدت "الشورت" القصير مع توب وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)





إطلالة ماغي انقسم حولها الجمهور فالبعض اعتبر انها إطلالة جميلة، والبعض الآخر اعتبر ان الإطلالة مثيرة ولا تليق بماغي وهي لا تحتاج لافتعال الإثارة.

يُذكر ان ماغي حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل "للموت" من إنتاج "ايغل فيلمز".