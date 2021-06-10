المرأة

ماغي بو غصن تفاجئ الجميع.. شورت قصير وإطلالة مثيرة ومتابعون: لا تليق لها (صور)

Lebanon 24
10-06-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-831734-637589106695743804.PNG
Doc-P-831734-637589106695743804.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" .

 

وفاجأت ماغي المتابعين بإطلالتها "المثيرة"، حيث ارتدت "الشورت" القصير مع توب وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)

 

 
 

إطلالة ماغي انقسم حولها الجمهور فالبعض اعتبر انها إطلالة جميلة، والبعض الآخر اعتبر ان الإطلالة مثيرة ولا تليق بماغي وهي لا تحتاج لافتعال الإثارة.

 

يُذكر ان ماغي حققت نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل "للموت" من إنتاج "ايغل فيلمز".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:14 | 2021-06-10
08:00 | 2021-06-10
05:00 | 2021-06-10
02:00 | 2021-06-10
01:00 | 2021-06-10
16:00 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website