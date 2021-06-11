أهم 5 اتجاهات طبيعية للعناية بالبشرة لعام 2021

شاركت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، مع خبراء من شركة “لوك فانتاستيك”، مكونات العناية بالبشرة العصرية التي يجب على الجميع التفكير في إضافتها إلى روتين العناية بالبشرة.

وفي ما يلي أفضل 5 مكونات للعناية بالبشرة لهذا الموسم وأكثرها شعبية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

ثمر الورد



ثمر الورد مكون طبيعي يحتوي على فيتامينات A و C و E، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية للمساعدة في ترطيب البشرة وزيادة الإشراق وتقليل الالتهاب.

ويوفر المكون، الذي يأتي من ثمرة شجيرة الورد، أيضًا فوائد مضادة للشيخوخة، مثل تعزيز مرونة وصلابة البشرة.

تصدر ثمر الورد عناوين الصحف حيث استمتع العديد من العملاء السعداء بالفوائد. ومن بين هؤلاء كيت ميدلتون، بالإضافة إلى العديد من مرتادي موقع “ريديت”. كما تمت الإشادة بالمنتجات التي تحتوي على ثمر الورد من قبل الآلاف على تيك توك.

البروبيوتيك

أحد أكبر اتجاهات العناية بالبشرة لهذا العام هو استخدام ميكروبيوم البروبيوتيك، والذي يستخدم لتغذية بكتيريا الجلد الطبيعية المسؤولة عن المناعة.

يعتبر البروبيوتيك من المكونات الأساسية للعناية بميكروبيوم البشرة وهي بكتيريا جيدة تساعد في إصلاح الحاجز الواقي واستعادة توازن الأس الهيدروجيني الصحي وتحسين الاستجابة المناعية الطبيعية للبشرة.

سيساعد تضمين هذا المكون في روتين العناية ببشرتك في تقليل الالتهاب، والحصول على بشرة أكثر صحة ورطوبة.

حمض الترانيكساميك

زادت عمليات البحث عن حمض الترانيكساميك بنسبة 25٪ العام الماضي ومن المقرر أن تستمر شعبيته في الموسم المقبل. يوقف هذا المكون إنتاج التصبغ ويمكن أن يساعد في تفتيح البشرة.

على غرار ثمر الورد، يحظى حمض الترانيكساميك بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تمت مشاهدة مواضيع عنه لأكثر من 1.4 مليون مرة على تيك توك.

وبحسب الدكتورة لي، أظهر حمض الترانيكساميك الموضعي نتائج واعدة عند استخدامه لتقليل فرط تصبغ الجلد غير المرغوب فيه.

الفطر



يستخدم الفطر تقليدياً في الطب الصيني، وقد تمت تجربته للعناية بالبشرة لسنوات ويتم الآن دمجه في مستحضرات ترطيب البشرة والكريمات والمراهم.

تقول الدكتورة لي، إن الفطر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الأضرار البيئية. وأن استخدام مستحضر للعناية بالبشرة يحتوي على الفطر سيفتح البشرة ويرطبها ويقلل الالتهاب والبقع الداكنة.

الرمان

أصبح الرمان أيضًا عنصرًا شائعًا للعناية بالبشرة. تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الرمان على إزالة السموم من الجلد، والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الناجمة عن الشمس، وتجديد الجلد لمنع الشيخوخة.

ويثني أطباء الجلد على مزايا التطبيق الموضعي للرمان على الجلد، لأنه غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على إصلاح البشرة وتجديدها، ويساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وله تأثير مضاد للشيخوخة والحصول على بشرة أكثر شباباً.