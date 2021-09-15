مي حريري تناشد متابعيها بمساعدتها: أريد 20 ألف دولار! (فيديو)

فاجأت الفنانة اللبنانية #مي_حريري متابعيها على إنستغرام بمجموعة "ستوري" تطلب فيها يد العون، مُعلنةً أنها في ورطة منذ حوالي عام في #بريطانيا.
في التفاصيل، ظهرت مي حريري متأثرة في الفيديو وهي تطلب من محبّيها مساعدتها بمبلغ وقدره 15 ألف باوند، بهدف تسديده للمحكمة في لندن. pic.twitter.com/53no7Mm7BH
— Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) September 15, 2021
فاجأت الفنانة اللبنانية #مي_حريري متابعيها على إنستغرام بمجموعة "ستوري" تطلب فيها يد العون، مُعلنةً أنها في ورطة منذ حوالي عام في #بريطانيا.
في التفاصيل، ظهرت مي حريري متأثرة في الفيديو وهي تطلب من محبّيها مساعدتها بمبلغ وقدره 15 ألف باوند، بهدف تسديده للمحكمة في لندن. pic.twitter.com/53no7Mm7BH