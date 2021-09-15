مي حريري تناشد متابعيها بمساعدتها: أريد 20 ألف دولار! (فيديو)

فاجأت الفنانة اللبنانية #مي_حريري متابعيها على إنستغرام بمجموعة "ستوري" تطلب فيها يد العون، مُعلنةً أنها في ورطة منذ حوالي عام في #بريطانيا.

في التفاصيل، ظهرت مي حريري متأثرة في الفيديو وهي تطلب من محبّيها مساعدتها بمبلغ وقدره 15 ألف باوند، بهدف تسديده للمحكمة في لندن. pic.twitter.com/53no7Mm7BH — Sawt El Ghad Lebanon (@sawtelghadlb) September 15, 2021

ناشدت الفنانة مي حريري متابعيها تقديم يد العون لها ومساعدتها بمبلغ يصل إلى 20 ألف دولار، بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضدها في إحدى دول أوروبا.وقالت حريري في مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" إنها في موقف صعب وعالقة في العاصمة البريطانية لندن، بعدما رفع ما سمتهم "الظالمين" دعوى قضائية ضدها.وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "من فضلكم أنا بحاجة لـ 15 ألف باوند (حوالي 20 ألف دولار) لأني مضطرة أدفعها للمحكمة".وتوجهت إلى متابعيها، قائلة: "أتوجه إلى كل من يحبني بأن يقرضني هذا المبلغ، كي تنتهي المحاكمة ونتفق على طريقة رده".ولم تتطرق الفنانة اللبنانية إلى سبب الأزمة التي تواجهها في لندن، أو طبيعة الدعوى القضائية المرفوعة ضدها، إلا أنها قالت: "السبب ظلم لكني لن أتحدث عنه الآن أبدا".وأضافت: "عندما تنتهي المحكمة، وإذا أنصفني القانون وأعاد لي حقي، فسوف أخبركم بالقصة"، نافية أن يكون الموضوع يتعلق بعائلتها أو ابنتها منار.