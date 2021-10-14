المرأة

انتقادات حادة لروبي بسبب إطلالتها الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2021 | 14:00
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نشرت الفنانة روبي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وصورة جديدة لها أطلت من خلالها بفستان أخضر اللون بتصميم أنيق.

وظهرت روبي في الفيديو بفستان أخضر طويل بلا أكمام وبفتحة جانبية لأعلى الفخذ، ورغم أناقة لتصميم إلا أن الجمهور انتقد الإطلالة بسبب عدم مناسبته لقوام روبي، فأظهر منطقة البطن بطريقة ممتلئة مما أضر الإطلالة بشكل عام، وقدم عدد كبير من المتابعين النصيحة روبي بالابتعاد عن هذه النوعية من الإطلالات التي تظهر عيوب جسدها.

وكانت روبي قد طرحت مؤخرا أغنية "لازقة خفاش" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع ماهر صلاح، وذلك على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وحققت بها نجاحاً كبيراً، 
المصدر: لها
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