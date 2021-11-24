البحث عن شبيهة نيللي كريم لهذا السبب (صورة)

كشفت شركة "العدل غروب" من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، عن بحثها عن فتيات من سنّ 7 إلى 12 عاماً للمشاركة في مسلسل جديد، محدّدةً شروط التقدّم، وأولها أن تكون الطفلة تشبه الفنانة نيللي كريم للمشاركة في مسلسل سيُعرض في رمضان 2022.ووضعت الصفحة صورة لنيللي كريم مع بعض التعديلات عليها لتظهر وكأنها طفلة، وكتبت: "نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، المواصفات تُشبه النجمة نيللي كريم، المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل".

في جانب آخر، تنتظر نيللي كريم عرض مسلسلها الجديد "الجسر" آخر كانون الأول المقبل عبر منصة Netflix. وقد شاركها في بطولته عمرو سعد، وتدور أحداثه في ست حلقات فقط، وتقدّم فيه نيللي دور زعيمة مستعمِرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصلت إليه البشرية بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.