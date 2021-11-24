19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
البحث عن شبيهة نيللي كريم لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
24-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة "العدل غروب" من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، عن بحثها عن فتيات من سنّ 7 إلى 12 عاماً للمشاركة في مسلسل جديد، محدّدةً شروط التقدّم، وأولها أن تكون الطفلة تشبه الفنانة نيللي كريم للمشاركة في مسلسل سيُعرض في رمضان 2022.
ووضعت الصفحة صورة لنيللي كريم مع بعض التعديلات عليها لتظهر وكأنها طفلة، وكتبت: "نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، المواصفات تُشبه النجمة نيللي كريم، المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل".
في جانب آخر، تنتظر نيللي كريم عرض مسلسلها الجديد "الجسر" آخر كانون الأول المقبل عبر منصة Netflix. وقد شاركها في بطولته عمرو سعد، وتدور أحداثه في ست حلقات فقط، وتقدّم فيه نيللي دور زعيمة مستعمِرة تستولي على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث في إطار من الفانتازيا، حول ما وصلت إليه البشرية بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.
المصدر: لها
الأكثر قراءة
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
16:00 | 2021-11-23
23/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
Lebanon 24
هل سيخسر حزب الله فعلا؟
06:00 | 2021-11-24
24/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2021-11-24
7 نصائح لتتمتعي ببشرة خالية من حب الشباب قبل زفافك
08:00 | 2021-11-24
دنيا بطمة ترتدي ماسك غريب الشكل والجمهور يسخر منها (فيديو)
05:00 | 2021-11-24
في وقت قياسي.. ألبوم أديل الأكثر مبيعا في هذا البلد
04:00 | 2021-11-24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
03:00 | 2021-11-24
بإطلالة جريئة.. نيكول سابا تستعرض أنوثتها بالأسود (صور)
02:00 | 2021-11-24
ببدلة رجالية مكشوفة الصدر.. هاندا أرتشيل تُشعل المواقع بإطلالة مُثيرة (صور)
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
24/11/2021 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
24/11/2021 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 22:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact