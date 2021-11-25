هل تشعرين بالتعب عند الاستيقاظ؟ إليك 3 أسباب

تشعرين بالتعب وكأنك لم تنامي طوال الليل؟ علماً أنك قد نمت جيداً. فكيف يمكن تفسير هذا التعب عند الاستيقاظ؟ وما هي الحلول؟ تابعي الإجابات مع اختصاصي النوم فيليب بوليو في باريس، وفقاً لـ"توب سانتيه":

"هناك نوعان رئيسيان من أسباب إجهاد الاستيقاظ. أسباب تتعلق بنمط حياتنا. يجب أن تعلمي أننا جميعاً نعاني من نقص في النوم! ومن ثمَّ الأسباب المتعلقة بمرض مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين"، يوضح د. بوليو.



أسلوب حياة مرهق وقضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات

طريقة حياتنا ليست مريحة على الإطلاق. يجبرنا الضغط الاجتماعي على أن نكون دائماً في الأداء. يجب أن نتحلى بالكفاءة، وأن نكون آباء صالحين، ويجب أن نكون غير قابلين للمرض في العمل... ويمكننا أن نكون أيضاً نعاني من نقص في النوم. نحن مبرمجون على النوم لفترة معينة من الوقت، ويمكن أن نكون في حالة جيدة مع 5 ساعات من النوم. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق التعافي الجيد 8 ساعات. لذلك يمكن أن يؤدي إلى التعب المستمر عند الاستيقاظ.في هذه الحالة اسألي نفسك السؤال: ما هي الطريقة لتحقيق 8 ساعات من النوم في الليلة؟ "من الضروري التشكيك في جودة وطول الليالي. عليك أن تكوني مستعدة لنظام معين، من النوم بعيداً عن الشاشات والنوم في بيئة سلمية. ولكن غالباً ما يكون الناس غير مستعدين لذلك.أنتِ تشخرين أو تعانين من توقف التنفس أثناء النوم؟بصرف النظر عن فرضية الإجهاد، هناك أسباب مرتبطة بعلم الأمراض. بالإضافة إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم عامل خطر متعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية والأيض، فإنه يسبب إثارة دقيقة، وأحياناً يكون مصحوباً بعلامات أخرى مثل النعاس أثناء النهار. في هذه الحالة، يمكن أن يكشف التعب عند الاستيقاظ عن نفسه ويتطور. النوم ليس ذا نوعية جيدة. من هنا ضرورة استشارة طبيب متخصص.تعانين من متلازمة تململ الساقين؟إن الأرجل التي تتحرك من تلقاء نفسها أثناء النوم تسبب استيقاظاً صغيراً نادراً ما ندركه، إنها متلازمة تململ الساقين. "إنهم لا يوقظونك، لكن الدماغ يستيقظ. في الواقع، النوم يتقطع!"، يضيف الطبيب.يمكن أيضاً أن يكون التعب عند الاستيقاظ ناتجاً عن مشاكل الارتجاع مثل ارتجاع المريء. على أي حال، إذا استمر هذا التعب ولا يمكن علاجه بساعات طويلة من النوم، فيجب إجراء تقييم بيولوجي أساسي.في بعض الأحيان يمكن أن يكون أيضاً علامة على الاكتئاب. ومثله مثل النظام الغذائي والنشاط البدني، يظل النوم ركيزة من أركان الصحة، ولا ينبغي الاستخفاف بأي مشكلة.