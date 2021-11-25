هذه الأبراج تمتلك شفاهًا تعتبر الاجمل والاكثر جاذبية.. هل أنتِ من بينها؟

بعض الابراج تعد تتميز عن غيرها في نواح جمالية معينة من دون غيرها، ويُعتبر إدراك وإبراز جوانب معينة من ملامحك أمر ضروري لتعزيز ثقتك بنفسك ولجعل ابتسامتك المثالية تبرز أكثر.

تعرفي إلى صفات الأبراج التي تمتلك أجمل الشفاه وأكثرها جاذبية.

برج الحمل

تتميز المرأة الحمل بملامحها البارزة، لا سيّما شفاهها الجذابة. لديها جاذبية كبيرة، وابتسامات جميلة. كما أنها تنعم بالحواجب المقوسة بشكل جيد. لياقتها البدنية تتناسب مع ملامحها، طويلة ونحيلة. الحمل هي واحدة من أكثر علامات الأبراج جمالاً ولديها ابتسامتها الصادقة والملفتة. تشعر الحمل بالسعادة في معظم الأوقات، مما يجعل من النادر أن تقوم بتزييف إبتسامتها.

برج الجوزاء

تنعم المرأة الجوزاء بأنوثة لا يسعك إلا الإعجاب بها. تمتلك شفاهاً مكتنزة وملفتة. شعرها الطويل وعينيها الكبيرتان تجعلها مغناطيساً يجذب الجنس الآخر في أي وقت من الأوقات. يمكن لأي شخص أن يقع في حبها. إنها جمال نادر، على عكس أي امرأة أخرى. جسدها أطول من المتوسط، رشيقة. ولديها بطبيعة الحال بنية رياضية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون قوية.

برج الأسد

تتسم المرأة الأسد بشفاه مكتنزة، ومتناسبة مع بعضهما البعض، ولونهما طبيعي، وتمتلك فتحة صغيرة ما بين الشفتين العليا والسفليا. كما تتميز ببشرة جميلة لا تشوبها شائبة. الميزات القوية مثل خط الفك الحاد أو عظام الخد العالية تصف المرأة الأسد جيداً. لديها أيضاً بنية بدنية رائعة، وفي الغالب، لديها شعر أملس أيضاً. تحركاتها بطيئة ومدروسة ورشيقة. نظراً لكونها معبرة ومبدعة للغاية، فإنّ أسلوب ملابسها عادةً ما يعبر عن شخصيتها.

برج الميزان

تمتلك المرأة الميزان ملامح ناعمة لكنها حادة وبارزة مثل الأذنين والشفتين. بالنظر إلى شفاهها، سترى غالباً مظهراً يشبه الحلم ويمكن أن يكون ملفتاً في بعض الأحيان. عادة ما يكون وجهها مستدير أو زاويّة الشكل وتميل إلى أن يكون لها فم واسع. وبشرتها نقية وخالية من العيوب بشكل عام. تتمتع بشخصية بارزة جداً وابتسامة جميلة. شعرها ناعم، وغالباً ما يكون مموجاً. عيونها الملحوظة معبرة عن شعورها.

برج القوس

تمتلك المرأة القوس شفاهاً ممتلئة مرسومة بدقة متناهية وتمتلك لوناً يتنوع بين الزهري الذي يجسد براءة البرج هذا وبين الأحمر الذي يجسد جموحه وعشقه للمغامرة. والشفاه الجميلة هذه تصبح أكثر جمالاً عندما تبتسم القوس وذلك لأنّ إبتسامتها جذابة للغاية، أو حين تضحك، فضحكة القوس ليس فقط معدية ولكنها مفعمة بالحياة والمرح.

برج الجدي

أفضل ميزة في المرأة الجدي هي شفاهها، إما أن تكون على شكل قوس كيوبيد أو شفاه على شكل قلب. وجهها بيضاوي أو على شكل قلب وملامح وجهها مستديرة أكثر من حادة. فهي جذابة بشكل طبيعي دون بذل أي جهد. تُعتبر المرأة الجدي حساسة بطبيعتها وعادة ما تكون نحيفة إلى حد ما. تميل بنية عظامها إلى أن تكون على الجانب الأصغر ولا يمكن وصف مظهرها إلا بأنه خفيف مثل الريش.