نشر الممثلة زينة مكي عبر حسابها على "انستغرام" صوراً لها وهي تلتقط صورة سيلفي بهاتفها الجديد.

وعلقت مكي على الصورة بالقول: "لا داعي لفتح الهاتف لالتقاط الصور 😊أصبح بامكانكم أن تلتقطو صوركم "السيلفي" من شاشة الهاتف الأساسية أو من شاشة الغطاء ⭐️New perspective on how you shoot photos with GalaxyZflip3 - now you can see previews on main and cover screens."