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المرأة

بعد فيديو رقصها المُثير.. ستيفاني صليبا تظهر ببطن مكشوف والجمهور يُهاجمها: "ما بتفكري بالآخرة؟" (صور)

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:00
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بعد نشرها فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بإثارة على أنغام أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا من اللوك الذي ظهرت فيه في الفيديو عبر حسابها على انستغرام.

 

ستيفاني ارتدت "كروب توب" قصير جدا بنقشة النمر أظهر بطنها مع بنطال باللون الأسود.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

هذه الإطلالة عرضت ستيفاني للكثير من الانتقادات، فاعتبرها البعض جريئة جداً ومن بين التعليقات: "لبسك شو وضعو"، "ما بتفكري بالآخرة؟"

المصدر: "رصد" لبنان 24
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