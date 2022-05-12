رسالة من أصالة إلى جمهورها... ماذا طلبت؟

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في "تويتر" تغريدة وجّهت من خلالها رسالة أمل وحياة الى جمهورها إذ دعتهم فيها لأن يتمسكوا بالأحلام وأن يستعينوا ببعضهم للمساعدة.



وقالت أصالة في تغريدتها: "صباح الخير على الطّيبين الّلي بيعرفوا إنّه الأمل بالحياة والنّاس دائماً موجود... والخوف منّهم بيخلق فينا ومنّا... صباح نحقّق فيه جزء من الأحلام نطلب فيه ناس تعينّنا عليه ونحنا نعينهم لنعيش كلنا بسلام".

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