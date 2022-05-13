بالصور هذه حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. أجمل من ياسمين صبري؟

تصدر خبر طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد عامين على الزواج، لكن يبدو أن الطلاق لا يعني نهاية الحب بالنسبة لأبو هشيمة.

فقد عاد أبو هشيمة لإثارة الجدل من جديد بعد انتشار شائعات تفيد وقوعه في حب الفاشونيستا وخبيرة التجميل مورينا تاراكو، وهي فتاة ليست عربية من جمهورية كوسوفو تبلغ من العمر 29 عامًا، وتعيش حاليًا في مدينة أسطنبول التركية.

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وكشف الإعلامي إيلي باسيل، الأخبار عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأشار إلى أن مورينا تمتلك عيادة تجميل خاصة بها، وقد تعرّف إليها أبوهشيمة من قبل أصدقاء مصريّين مشتركين.

وتتمتع حبيبة أبو هشيمة الجديدة بجمال خلاب، وفق رأي المتابعين، حيث تتمتع ببشرة سمراء جذابة، وتقاسيم وجه حادة، وعيون ملونة، بالإضافة إلى رشاقتها وأناقتها.

ويتابع مورينا عبر حسابها على "إنستغرام" أكثر من 1.5 مليون متابع، حيث تقوم بمشاركتهم إطلالاتها وتفاصيل حياتها اليومية، بالإضافة إلى روتين جمالها وآخر صيحات الموضة.

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A post shared by K I N G M T ♔ (@morenataraku)



