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المرأة

إليكِ 3 إحباطات شائعة بين الزوجات

Lebanon 24
13-05-2022 | 16:00
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الحياة الزوجية لا تسير على وتيرة واحدة، فهناك أيام يكون فيها الزوجان منسجمين ومتفاهمين ومتقاربين، وأيام أخرى لا يكونا بنفس مستوى القرب والتفاهم، ولكن عموماً هناك 3 إحباطات شائعة بين الزوجات، تابعي القراءة وتعرفي إليها، وإلى كيفية التعامل مع هذه الإحباطات بحكمة.
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1- تلبي الزوجة احتياجات زوجها، فيما يتجاهل هو احتياجاتها
تشعر الزوجة بإحباط عندما تلاحظ أنها تسعى إلى راحة وسعادة زوجها، وتحاول طوال الوقت أن تستنتج احتياجات زوجها لتسرع بتلبيتها حتى قبل أن يطلب منها، وفي المقابل تجد أن زوجها يتجاهل احتياجاتها.
والحل ليس تجاهل احتياجات الزوج في المقابل، ولكن يجب أن تعلم الزوجة أن أسلوب تفكير الرجال مختلف عن أسلوب تفكير النساء، فالرجل بحاجة إلى المصارحة والمباشرة، ولا يستطيع قراءة الأفكار أو استنتاج احتياجات زوجته، لذا إذا كنتِ تعانين من الإحباط لأنكِ تبذلين جهداً من أجل زوجك وتلبين احتياجاتك، ولكنه لا يفعل المثل، فتحدثي معه بصراحة وطريقة مباشرة عن احتياجاتك، واطلبي منه المساعدة بوضوح.
 
2- إهمال الزوج للرومانسية
كثير من شكاوى الزوجات تكون بسبب توقف الزوج عن المغازلة، وإهمال الرومانسية، خاصة بعد مرور السنة الأولى من الزواج.
والحل يكون بنفس استراتيجية النقطة السابقة، المصارحة. يجب أن تتحدث الزوجة بصراحة وشفافية عن احتياجها للمغازلة والرومانسية، وأن الرومانسية أولوية في حياتها حتى إن لم تكن مهمة لزوجها، وعليه أن يلبي احتياجاتها العاطفية حتى تشعر بالسعادة معه.
 
3- لا يتواصل الزوج مع زوجته ولا يستمع لها
أن تحاولي التحدث مع شخص ويُظهر عدم اهتمام بحديثك، لهو أمر محبط للغاية، خاصة عندما يكون هذا الشخص شريك حياتك، لذا تعاني بعض الزوجات من عدم استجابة الزوج لمحاولات التواصل معه، وعدم اهتمامه بالاستماع لزوجته عندما تريد التحدث معه.
والحل هو إخبار الزوج بحزم وحسم ومباشرة أنكِ ترغبين في الحديث معه، وأنكِ بحاجة إلى أن يستمع لكِ باهتمام، قد تبدو طريقة بدائية، ولكنها فعّالة، خاصة مع التكرار.
المصدر: نواعم
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