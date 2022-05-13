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المرأة

لبشرة صافية من دون حب شباب وبثور.. إليك الخطوات

Lebanon 24
13-05-2022 | 14:00
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إليك روتين العناية بالبشرة الذي تحتاجينه لعلاج حب الشباب، والحصول على بشرة صافية: 
1 . التنظيف
بدلاً من الصابون، استخدمي طحين الحمص لغسل وجهكِ، هذه وصفة ممتازة لتحسين صفاء البشرة وعلاج حب الشباب، اتبعي روتين التنظيف هذا على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع. 
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وفي وعاء، أضيفي كميات متساوية من طحين الحمص، وامزجيه مع الحليب أو ماء الأرز، وافركي المعجون على وجهك واشطفه بالماء الصافي. 

2 . التقشير
إنه إحدى الخطوات الرئيسية لتقليل خلايا الجلد الميتة، قشري بشرتكِ مرتين في الأسبوع بهذه الوصفة الطبيعية للبشرة، وامزجي ملعقة كبيرة مسحوق أرز، وأضيفي ملعقة صغيرة زبادي، ورشة من الملح، واعصري الليمون في وعاء، ثم ضعي الخليط على وجهكِ النظيف، وقومي بالتدليك بلطف على بشرتكِ، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر. 


3 . الترطيب
لترطيب بشرتك المعرضة لحب الشباب، قومي بإعداد هذا المرطب: 
خذي ملعقة كبيرة من كريمة الحليب، وامزجيها ببضع قطرات من الجلسرين، وأضيفي بعض قطرات زيت الخروع وماء الورد، وامزجي جيداً وضعيه على وجهك ورقبتك ويديك بالكامل قبل الذهاب إلى الفراش، واتركيه طوال الليل، واشطفيه بالماء.

4 . قناع للوجه
للحصول على بشرة فورية لعلاج حب الشباب، اتبعي هذا الإجراء: 
اخفقي بيضة مع عصير ليمونة واحدة، وضعي هذا القناع على الوجه والرقبة، وبعد 30 دقيقة اشطفيه بالماء الصافي، استخدمي هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. 
المصدر: زهرة
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