لحظات صعبة ومؤثرة.. كيف أعلن النجوم خبر فقد أطفالهم (صور)

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قد يبدو أن النجوم والمشاهير يعيشون حياة سعيدة ومُمتعة دائماً، لكنهم في الحقيقة يمرون بأوقات صعبة وقاسية أيضاً، وفي بعض الحالات يصلون إلى مرحلة قاتلة، لا يتمنى أي شخص في الحياة الشعور بها، ومن أبرزها فقدان أولادهم.في هذا التقرير، سوف نرصد لكم أشهر النجوم الذين فقدوا أبناءهم:1. كريستيانو رونالدونشر لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو، بياناً رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه وفاة طفله حديث الولادة، قائلاً: "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الصغير، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الوالدان"، لكن وجود شقيقته التوأم يمنحهما القوة ليعيشا هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، مضيفاً: "نحن محطمان.. طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سوف نحبك للأبد".2. جومانا مرادفجعت الفنانة السورية جومانا مراد، وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، بوفاة أحد توأميها "ديانا" عام 2021، وقد كانت جومانا وضعت طفلتها ديانا خلال الشهر السابع من الحمل مع أخيها التوأم "علي"، لكنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.3. هاني شاكرفي عام 2011، خطف الموت "دينا"، ابنة الفنان المصري هاني شاكر، وهي أم لطفلين، بعد صراع مع مرض السرطان، وقرر شاكر أن يربي الطفلين، لتعويض خسارة أمهما.