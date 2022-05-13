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المرأة
لحظات صعبة ومؤثرة.. كيف أعلن النجوم خبر فقد أطفالهم (صور)
Lebanon 24
13-05-2022
|
11:00
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قد يبدو أن النجوم والمشاهير يعيشون حياة سعيدة ومُمتعة دائماً، لكنهم في الحقيقة يمرون بأوقات صعبة وقاسية أيضاً، وفي بعض الحالات يصلون إلى مرحلة قاتلة، لا يتمنى أي شخص في الحياة الشعور بها، ومن أبرزها فقدان أولادهم.
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في هذا التقرير، سوف نرصد لكم أشهر النجوم الذين فقدوا أبناءهم:
1. كريستيانو رونالدو
نشر لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو، بياناً رسمياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه وفاة طفله حديث الولادة، قائلاً: "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الصغير، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به الوالدان"، لكن وجود شقيقته التوأم يمنحهما القوة ليعيشا هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، مضيفاً: "نحن محطمان.. طفلنا الصغير أنت ملاكنا، سوف نحبك للأبد".
2. جومانا مراد
فجعت الفنانة السورية جومانا مراد، وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، بوفاة أحد توأميها "ديانا" عام 2021، وقد كانت جومانا وضعت طفلتها ديانا خلال الشهر السابع من الحمل مع أخيها التوأم "علي"، لكنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.
3. هاني شاكر
في عام 2011، خطف الموت "دينا"، ابنة الفنان المصري هاني شاكر، وهي أم لطفلين، بعد صراع مع مرض السرطان، وقرر شاكر أن يربي الطفلين، لتعويض خسارة أمهما.
4. ليلى غفران
من أشهر حوادث القتل في مصر، جريمة غامضة عاشتها الفنانة ليلى غفران؛ عندما وجدت ابنتها "هبة" مقتولة في شقتها بمدينة 6 أكتوبر.
5. كريسي تيغن
في عام 2020، أعلنت عارضة الأزياء الأميركية وزوجة المغني العالمي جون ليجيند، كريسي تيغن، عن إجهاض جنينها بعد معاناتها مضاعفات أدّت إلى وفاته قبل ولادته، وقالت حينها إنها عاشت أوقاتاً صعبة للغاية؛ كونها صدمة وألماً عميقاً لم تختبره في حياتها من قبل.
6. نيكول كيدمان وتوم كروز
تعرضت الممثلة الأميركية نيكول كيدمان لتجربتي إجهاض في فترة زواجها من الممثل الأميركي توم كروز، وكانت كيدمان قد تزوجت من توم كروز عام 1990، ثم انفصلا عام 2001.
7. أيمن زيدان
خسر النجم السوري أيمن زيدان ابنه "نوّار"، الذي أصيب بمرض السرطان، ورحل عن عمر 19 عاماً، عام 2011، بعدما عانى المرض لثلاث سنوات.
المصدر: زهرة
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