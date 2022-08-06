منى صليبا تظهر بإطلالة أنيقة جداً بالأوارنج.. والجمهور يتغزل بها: "انتي كتير صايره حلوة" (صور)

نشرت الإعلامية منى صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت منى في الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قميصا أبيض اللون مع تنورة باللون الأورانج ونسقت معهما حذاء باللون الأحمر.

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A post shared by Mona Saliba (@monasalibaofficial)





وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة وأناقة منى، من بينها: " الاكابر والفخامة انتي وبس، " انتي كتير صايره حلوه" وغيرها.

يُذكر ان منى انتقلت إلى تلفزيون "الحرة" بعد سنوات طويلة من العمل عبر قناة الـ MTV .