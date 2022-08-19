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المرأة

أول صورة لابن رزان مغربي.. هل يشبهها؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 02:00
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كشفت الفنانة رزان مغربي عن صور من كواليس مسلسل "روز وليلى" يظهر فيها ابنها.

ظهر الطفل في صورة جمعته بوالدته رزان مغربي وبالنجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، وأخرى مع النجمة يسرا.
 
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ومسلسل "روز وليلى" أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.
 
 
(في الفن)
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