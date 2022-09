نشرت نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كارداشيان صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص على "إنستاغرام"، تفاعل معها المتابعون بشكل كبير.



وفي هذه الصور، يبدو أن كارداشيان عمدت إلى تحويل نفسها إلى نسخة واقعية من دمية "باربي"، إلا أنها أضفت لمستها الخاصة عليها، بحسب موقع "رياليتي تريبيوت" الأميركي.

وقد أظهرت نجمة Keeping Up With The Kardashians رشاقتها من خلال إطلالتها الودرية، إذ ارتدت فستاناً زهريّ اللون بينما صففت شعرها باللون الأشقر على شكل كعكة، وأطلقت على نفسها اسم "Balenci Barbie" في مقطع فيديو نال مشاهدات كثيرة.