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مع نهاية العطلة الصيفية، تعاني البشرة بعض المشاكل أبرزها الجفاف وفقدان الحيوية، ما يجعل البشرة أكثر سماكة وشوائب وافتقاراً للنضارة، لذلك تحتاجين إلى تعزيز روتين العناية ببشرتكِ خلال هذه الفترة.أفضل روتين للعناية بالبشرة في ايلولعادة يوصي أطباء الجلدية، وخبراء العناية بالبشرة، بالحفاظ على تناول كميات وفيرة من الماء، لتعزيز الترطيب داخل الجسم، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة خلال أيام الصيف، وبجانب الابتعاد عن الأطعمة السريعة، والاهتمام بتناول عناصر غذائية غنية بالمواد الصحية، مثل: الزنك، والدهون الصحية، وغيرها.من أهم المواد، التي تحتاجين إليها:1. حمض الهيالورونيكخلال بداية أشهر الخريف والشتاء، عليكِ الاهتمام باستخدام حمض الهيالورونيك، الذي يعيد الرطوبة والحيوية إلى بشرتكِ، ويشكل غشاء مضاداً للجفاف، ويعزز النضارة مرة أخرى في بشرتكِ.2. مضادات الأكسدةتساعد مضادات الأكسدة على إعادة الحيوية إلى بشرتكِ مرة أخرى، كما تعمل على محاربة التجاعيد المبكرة، التي تظهر بسبب تأثير أشعة الشمس، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البشرة على التنفس. لذا، جربي مستحضرات تحتوي على أوكسيد الآزوت، ومونوكسيد الكربون.3. الكريمات المرطبةتعاني بشرتكِ، بعد انتهاء فصل الصيف، الشوائب والإفرازات الدهنية، ما يزيد سماكتها. لذا، عليكِ الاهتمام بتطبيق الكريمات المرطبة المناسبة لنوع بشرتكِ، لتضيفي الليونة والحيوية إلى ملمس بشرتكِ مرة أخرى، وتساعدي في تنشيط عمل الخلايا بشكل سليم، لإنتاج ألياف الإلستين والكولاجين، المسؤولة عن الحفاظ على متانتها.