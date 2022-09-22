زينة مكي تتلقى رسالة حب مفاجئة: "بحبك و رح اشتقلك".. ما مضمونها؟

فوجئت الممثلة اللبنانية زينة مكي برسالة تلقتها في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة".

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ونشرت زينة عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابها عبر "انستغرام"، صورة للرسالة التي تلقتها من والدتها، والتي عبرت فيها الاخيرة عن حالة الشوق الشديدة التي تشعر بها تجاه ابنتها، خصوصا مع تغيب زينة لساعات طويلة عن منزلها بسبب التصوير، حيث كتبت والدة زينة في الرسالة: "بحبك ورح اشتقلك"، لتعلّق عليها زينة بالقول: "عندما تجد هذه الملاحظة من والدتك".

ولفتت زينة مكي الى أن غيابها عن المنزل وابتعادها عن والدتها والسفر بسبب التصوير، ليس بالامر السهل بالنسبة لها.

الجدير ذكره ان زينة مكي كانت قد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "صالون زهرة" منذ 3 أيام، حيث تجسد دور رشا وهي زوجة شقيق زهرة وتعمل معها بنفس الصالون، وتجمعهما علاقة صداقة قوية حيث يعيشان معاً العديد من المواقف الكوميدية والتراجيدية.