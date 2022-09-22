Advertisement

المرأة

زينة مكي تتلقى رسالة حب مفاجئة: "بحبك و رح اشتقلك".. ما مضمونها؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-992983-637994348510945289.jpg
Doc-P-992983-637994348510945289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئت الممثلة اللبنانية زينة مكي برسالة تلقتها في كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة".
Advertisement
ونشرت زينة عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابها عبر "انستغرام"، صورة للرسالة التي تلقتها من والدتها، والتي عبرت فيها الاخيرة عن حالة الشوق الشديدة التي تشعر بها تجاه ابنتها، خصوصا مع تغيب زينة لساعات طويلة عن منزلها بسبب التصوير، حيث كتبت والدة زينة في الرسالة: "بحبك ورح اشتقلك"، لتعلّق عليها زينة بالقول: "عندما تجد هذه الملاحظة من والدتك".
ولفتت زينة مكي الى أن غيابها عن المنزل وابتعادها عن والدتها والسفر بسبب التصوير، ليس بالامر السهل بالنسبة لها.
 
الجدير ذكره ان زينة مكي كانت قد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "صالون زهرة" منذ 3 أيام، حيث تجسد دور رشا وهي زوجة  شقيق زهرة وتعمل معها بنفس الصالون، وتجمعهما علاقة صداقة قوية حيث يعيشان معاً العديد من المواقف الكوميدية والتراجيدية.
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-22
14:00 | 2022-09-22
10:45 | 2022-09-22
08:00 | 2022-09-22
05:00 | 2022-09-22
04:14 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website