بفستان مكشوف.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جريئة من فرنسا (صور)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من فرنسا بإطلالة صيفية بالغة الأناقة.





وإرتدت نسرين طافش فستاناً مكشوفاً ضيقاً باللونين الأزرق والأبيض، متوسط الطول ومن دون أكمام، ونسقت معه حقيبة يد كبيرة باللون البيج، مع حذاء صيفي من دون كعب باللون البيج أيضاً.

Advertisement

وتركت نسرين شعرها منسدلاً على كتفها من جهة، وعلى ظهرها من الجهة الأخرى، وطبقت ماكياجاً ناعماً للغاية يليق بملامحها.

وبدت نسرين وقد كانت تتجول في إحدى الحدائق العامة، وعلقت: "تحلى بالايمان بفكرة أن كل شيء يحدث لصالحك، تحلى بالإيمان وتأكد أن كل شيء سيسير على أفضل حال، صباح الخيرات".