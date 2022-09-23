الحبو على أرضية غير معقمة يعزز مناعة طفلك

Advertisement

يُعد الحبو مرحلة انتقالية تسبق وقوف ومشي الطفل، وفي هذه المرحلة تكون الأم قلقة جداً بشأن النظافة، وقد تبالغ في نظافة الأرضيات إلى حد التعقيم المستمر بمطهرات قوية، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أن التعقيم والمبالغة في النظافة ليست في صالح صحة الطفل!الدراسة التي أُجريت في جامعة بوردو الفرنسية، تؤكد نتائجها أهمية الحبو على أرضيات غير معقمة في تعزيز مناعة الطفل، حيث يتعرض جسم الطفل لأنواع متعددة من الميكروبات والجراثيم، ويتعرف عليها، مما يعمل على بناء الجهاز المناعي، وتعزيز عمله، علاوة على أنه أثناء حبو الطفل، فإنه يتمكن من استنشاق الميكروبات والجراثيم العالقة في غبار السجاد، مما يعزز مناعته، ويحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: الربو والحساسية.كما أوضحت الدراسة أن الرضيع يستنشق نحو أربعة أضعاف ما يستنشقه الشخص البالغ من الغبار الموجود في السجاد، وذلك بعد الاستعانة بروبوت له نفس حجم الطفل الرضيع، للحصول على نتائج هذه الدراسة.