هذه الزيوت تحارب تساقط الشعر.. وتزيد كثافته

من المعروف أن الزيوت الطبيعية تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة الشعر، لكن ما أفضل الزيوت التي يمكنها القيام بهذا الدور؟



يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر وفروة الرأس، كما أنه يساعد أيضاً في منع تساقط الشعر، ويزيد كثافة الشعر وسمكه.

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2. زيت النعناع

يزيد زيت النعناع نمو وكثافة الشعر عن طريق زيادة شعر طور النمو، وتشير دراسة أجريت على الفئران عام 2014، إلى أن زيت النعناع كان الأفضل لتأثيرات نمو الشعر، حيث زاد سماكة الجلد وعدد البصيلات وعمق البصيلات، مقارنة بالمحلول الملحي، وزيت الجوجوبا، والمينوكسيديل. 1. زيت الجوجوبايساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر وفروة الرأس، كما أنه يساعد أيضاً في منع تساقط الشعر، ويزيد كثافة الشعر وسمكه.2. زيت النعناعيزيد زيت النعناع نمو وكثافة الشعر عن طريق زيادة شعر طور النمو، وتشير دراسة أجريت على الفئران عام 2014، إلى أن زيت النعناع كان الأفضل لتأثيرات نمو الشعر، حيث زاد سماكة الجلد وعدد البصيلات وعمق البصيلات، مقارنة بالمحلول الملحي، وزيت الجوجوبا، والمينوكسيديل.