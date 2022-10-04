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المرأة

هذه الزيوت تحارب تساقط الشعر.. وتزيد كثافته

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:00
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من المعروف أن الزيوت الطبيعية تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة الشعر، لكن ما أفضل الزيوت التي يمكنها القيام بهذا الدور؟
 
 1. زيت الجوجوبا
يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر وفروة الرأس، كما أنه يساعد أيضاً في منع تساقط الشعر، ويزيد كثافة الشعر وسمكه.
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2. زيت النعناع
يزيد زيت النعناع نمو وكثافة الشعر عن طريق زيادة شعر طور النمو، وتشير دراسة أجريت على الفئران عام 2014، إلى أن زيت النعناع كان الأفضل لتأثيرات نمو الشعر، حيث زاد سماكة الجلد وعدد البصيلات وعمق البصيلات، مقارنة بالمحلول الملحي، وزيت الجوجوبا، والمينوكسيديل.
 
3. زيت الزيتون
يشتهر زيت الزيتون بغناه بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويساعد ذلك في ترطيب الشعر، وزيادة نموه.

4. زيت جوز الهند
زيت جوز الهند أحد أكثر زيوت الشعر شيوعاً وشهرة، فمن المعروف أنه يساعد على منع تلف الشعر وتقصفه، وهذا يساعد في الحفاظ على حجم الشعر.

المصدر: زهرة
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