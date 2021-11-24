أنياس يوسف الاشقر

ابنتها البروفيسور ماريان أبي فاضل (عميدة كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف)شقيقها جورج يوسف الأشقرشقيقتها بولين الأشقرعائلة المرحومة تريز الاشقر شدياقأسلافها النائب السابق رياض توفيق ابي فاضل وعائلتهعائلة المرحوم ادوار ابي فاضلعائلة المرحوم وصفي آبي فاضلعائلة المرحوم بشاره ابي فاضل (في المهجر)وعائلات ابي فاضل، الاشقر، شدياق وعموم عائلات بيت مري وبرمانا وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةأنياس يوسف الاشقرأرملة المرحوم صقر توفيق ابي فاضلالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع فيه ٢٤ تشرين الثاني ۲۰۲۱. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس ۲۰ منه في كنيسة مار الياس الحي للروم الأرثوذكس - بيت مري ثم توارى في مدفن العائلة في بيت مري.نظرا للظروف الراهنة وتماشيا مع تعاميم الكنيسة تعتذر العائلة عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيرافقها الصلاة من منزله.للتعازي ماریان ابي فاضل 03/517563جورج الأشقر 03/436534بولين الاشقر 24/961777رياض ابي فاضل 03/345444