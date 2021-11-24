تعازي ووفيات

أنياس يوسف الاشقر

Lebanon 24
24-11-2021 | 23:08
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ابنتها البروفيسور ماريان أبي فاضل (عميدة كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف)
شقيقها جورج يوسف الأشقر
شقيقتها بولين الأشقر
عائلة المرحومة تريز الاشقر شدياق
أسلافها النائب السابق رياض توفيق ابي فاضل وعائلته
عائلة المرحوم ادوار ابي فاضل
عائلة المرحوم وصفي آبي فاضل
عائلة المرحوم بشاره ابي فاضل (في المهجر)
وعائلات ابي فاضل، الاشقر، شدياق وعموم عائلات بيت مري وبرمانا وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

أنياس يوسف الاشقر

أرملة المرحوم صقر توفيق ابي فاضل

المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الأربعاء الواقع فيه ٢٤ تشرين الثاني ۲۰۲۱. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس ۲۰ منه في كنيسة مار الياس الحي للروم الأرثوذكس - بيت مري ثم توارى في مدفن العائلة في بيت مري.
نظرا للظروف الراهنة وتماشيا مع تعاميم الكنيسة تعتذر العائلة عن تقبل التعازي وتشكر كل من سيرافقها الصلاة من منزله.
للتعازي ماریان ابي فاضل 03/517563
جورج الأشقر 03/436534
بولين الاشقر 24/961777
رياض ابي فاضل 03/345444
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