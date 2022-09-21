نهاد شفيق صيداني

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بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمانينعى آل صيداني و آل هبري فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحومالدكتورنهاد شفيق صيدانيزوجته ندى خليل الهبريوالده المرحوم الدكتور شفيق صيدانيوالدته رشيقة القيسيولده الدكتور محمد صيداني زوجته ماديسونإبنته ميراشقيقهالدكتور مصطفى صيداني زوجته وفاء حمادهشقيقته لمى زوجة مروان قرنفلشقيقات زوجتهإيمان زوجة المهندس بسام برغوتمنى أرملة المرحوم فاروق بزريميرا زوجة ممدوح كوكشيُصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الخميس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 أيلول 2022 م في جامع البسطة التحتا ويوارى في جبانة الباشورة.تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن في منزل الفقيد في ساقية الجنزير، بناية الريم، بلوك ،B الطابق 3، وفي الثاني والثالث الجمعة السبت 23 و24 منه في فندق راديسون بلو، DUNES Center، الطابق الأول، فردان، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً للنساء والرجال.سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.الراضون بقضاء الله وقدره آل صيداني، هبري، القيسي، قرنفل، حماده، برغوت، بزري، كوكش وانسباؤهم.