بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمان
ينعى آل صيداني و آل هبري فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم
الدكتور
نهاد شفيق صيداني
زوجته ندى خليل الهبري
والده المرحوم الدكتور شفيق صيداني
والدته رشيقة القيسي
ولده الدكتور محمد صيداني زوجته ماديسون
إبنته ميرا
شقيقه
الدكتور مصطفى صيداني زوجته وفاء حماده
شقيقته لمى زوجة مروان قرنفل
شقيقات زوجته
إيمان زوجة المهندس بسام برغوت
منى أرملة المرحوم فاروق بزري
ميرا زوجة ممدوح كوكش
يُصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الخميس 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 أيلول 2022 م في جامع البسطة التحتا ويوارى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد الدفن في منزل الفقيد في ساقية الجنزير، بناية الريم، بلوك ،B الطابق 3، وفي الثاني والثالث الجمعة السبت 23 و24 منه في فندق راديسون بلو، DUNES Center، الطابق الأول، فردان، وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً للنساء والرجال.
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جميع أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
الراضون بقضاء الله وقدره آل صيداني، هبري، القيسي، قرنفل، حماده، برغوت، بزري، كوكش وانسباؤهم.