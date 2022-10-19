26
o
بيروت
32
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تصلح ثغرة "غريبة" عطلت محرّكها
Lebanon 24
19-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت شركة غوغل من حل مشكلة تقنية تسببت في تعطل محركها للبحث.
وكان العطل قد تسبب الأحد، في توقف مفاجئ لمحرك "غوغل سيرش"، خلال قيام المستخدمين بالبحث عن عدد الوجوه التعبيرية على متن نظام تشغيل آيفون iOS عبر عبارة "How many emojis on ios"، فيما لم تصدر الشركة حتى الآن بياناً رسمياً بشأن طبيعة المشكلة أو السبب وراء حدوثها.
Advertisement
يذكر أن بعض المستخدمين لاحظوا عطلاً غريباً في محرك بحث جوجل Google Search، عند البحث عن عدد الوجوه التعبيرية Emojis على iOS، ما يتسبب في عدم ظهور أي نتائج لعملية البحث، وتوقف تام لمحرك البحث.
الخلل التقني كان غريباً لأنه يتكرر مع تغيير عبارة البحث عن "الإيموجيز" على نظام تشغيل آيفون iOS، إلا أن محرك البحث الخاص بغوغل يعمل بشكل طبيعي ولم تتضح وجود أية شكاوى بشأن أعطاله، وذلك بحسب ما عرضه موقع DownDetector لتتبع حالة المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
09:16 | 2022-10-18
18/10/2022 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
Lebanon 24
جديد جريمة قتل الطفلة لولا... اغتصبت وطعنت بمقص!
09:30 | 2022-10-18
18/10/2022 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-10-18
18/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
Lebanon 24
نائب يُعلن خروجه من تكتّل "التغيير"... ماذا قال؟
09:40 | 2022-10-18
18/10/2022 09:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالإرتفاع... وهذه تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2022-10-18
18/10/2022 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-10-19
هذا هو السبب وراء تخطيط "ميتا" لتتبع حركة العين
02:00 | 2022-10-19
إلزام "ميتا" ببيع شركة "Giphy" للصور المتحركة
23:21 | 2022-10-18
للمرة الثانية خلال عام.. سامسونج تطلق أسرع ذاكرة في العالم
16:00 | 2022-10-18
كسوف جزئي للشمس.. وأعلى نسبة لبلاد عربية
14:00 | 2022-10-18
الإمارات ترسل 30 ألف بطاقة بريدية إلى الفضاء
11:00 | 2022-10-18
"رينو" تُطلق سيارة رباعية دفع جديدة مميزة ومتطورة... تعرفوا إلى "4Ever Trophy"
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
19/10/2022 15:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
19/10/2022 15:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
19/10/2022 15:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact