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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تصلح ثغرة "غريبة" عطلت محرّكها

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:00
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تمكنت شركة غوغل من حل مشكلة تقنية تسببت في تعطل محركها للبحث. 

وكان العطل قد تسبب الأحد، في توقف مفاجئ لمحرك "غوغل سيرش"، خلال قيام المستخدمين بالبحث عن عدد الوجوه التعبيرية على متن نظام تشغيل آيفون iOS عبر عبارة "How many emojis on ios"، فيما لم تصدر الشركة حتى الآن بياناً رسمياً بشأن طبيعة المشكلة أو السبب وراء حدوثها.
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يذكر أن بعض المستخدمين لاحظوا عطلاً غريباً في محرك بحث جوجل Google Search، عند البحث عن عدد الوجوه التعبيرية Emojis على iOS، ما يتسبب في عدم ظهور أي نتائج لعملية البحث، وتوقف تام لمحرك البحث.

الخلل التقني كان غريباً لأنه يتكرر مع تغيير عبارة البحث عن "الإيموجيز" على نظام تشغيل آيفون iOS، إلا أن محرك البحث الخاص بغوغل يعمل بشكل طبيعي ولم تتضح وجود أية شكاوى بشأن أعطاله، وذلك بحسب ما عرضه موقع DownDetector لتتبع حالة المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية.
المصدر: الشرق
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