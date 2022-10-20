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تكنولوجيا وعلوم
آبل تطرح "آيباد" الجديد بشاشة مميزة ومواصفات متطورة
Lebanon 24
20-10-2022
|
14:00
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كشفت آبل رسميا عن مواصفات حاسب iPad Pro الذي جهزته بمواصفات تجعله مميزا عن جميع حواسبها اللوحية الأخرى.
وجاء الحاسب بهيكل أنيق من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (280.6/214.9/6.4) ملم، وزنه 682 غ.
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وحصل الجهاز على شاشة Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمقاس 12.9 بوصة، دقة عرضها (2048/2732) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير دقة عالية للفيديوهات والصور.
وحصل الحاسب على لوحة مفاتيح خارجية، كما جهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبات بالإمكان التحكم بالصور والملفات على شاشة الحاسب باستخدام هذا القلم عن مسافة 12 ملم.
ويعمل الحاسب بنظام iPadOS 16، ومعالج Apple M2، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 /16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وذواكر 1 و2 تيرابايت.
أما الكاميرا الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (12+10) ميغابيكسل، وفيها مستشعر TOF 3D LiDAR ، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.
وحصل iPad على منفذ USB Type-C 4، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، و تقنيات Nano-SIM, eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 1058 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
(روسيا اليوم)
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