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تكنولوجيا وعلوم

بسيارة محلية الصنع... المغرب يتّجه نحو "صفر كاربون"

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:00
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كشف عن سيارة صغيرة محلية الصنع، تعمل بالكهرباء، ولا يتجاوز سعرها 10 آلاف دولار، بهدف الحد من الانبعاثات وتحقيق التزام "صفر كاربون".

وكشف  وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أمام البرلمان المغربي، أن السيارة الجديدة، تم تصميمها وصنعها بشكل كامل في المغرب، وبالضبط في مصنع القنيطرة، التابع للمجموعة العالمية "ستيلانتيس".
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وتم عرض أول سيارة مغربية صُممت وصنعت محليا "مئة في المئة"، بباحة مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، وهي تشتغل بالطاقة الكهربائية وتحمل علامة "أوبل" التجارية، كما تبلغ سرعتها القصوى 75 كلم في الساعة.  
المصدر: سكاي نيوز عربية
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