تعاون بين ديسكفري وأمازون لمشاريع أفلام كرتون جديدة

تتعاون وارنر بروس ذراع الإنتاج التلفزيوني لشركة ديسكفري مع أمازون استديوز لإنشاء مشاريع رسوم متحركة جديدة، وهي علامة على كيفية تغير الشركة في ظل قيادة الرئيس التنفيذي دافيد زاسلاف.

وخلال جلسة رئيسية في حدث C21Media السنوي للمحتوى في لندن هذا الأسبوع، تحدثت تشانينج دونغي، رئيسة استوديوهات تلفزيون وارنر براذرز، عن بعض المشاريع الجديدة التي تخطط الشركة للقيام بها كجزء من رؤية زاسلاف لمستقبلها.

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وأعربت دونغي عن حماسها لقسمها على وجه الخصوص، وأشارت إلى انفتاح زاسلاف على التعاون مع مجموعات الإنتاج الخارجية كأحد الأسباب الرئيسية لذلك. وعلى عكس الرئيس القديم الذي شعر بأن يبقى ضمن الشركة، قالت دونجي إن زاسلاف كان أكثر حرصاً على فكرة العمل مع الآخرين، ونقل محتوى الاستوديو إلى منصات لا يمتلكها بشكل مباشر.

وفي حين أن دونغي لم تخض في التفاصيل حول ما تنطوي عليه كل صفقة أمازون الكبيرة، مثل ما إذا كانت هذه المشاريع الجديدة ستعيش على كل من Amazon Prime وHBO Max، أوضح زاسلاف رغبته في مضاعفة الأعمال الحالية على شخصيات مثل سوبرمان. وذكر زاسلاف أيضاً أنه مهتم بالعودة إلى عالم هاري بوتر للاستفادة من شعبية هذه الشخصية التي لا تزال موجودة، وأكدت دونجي ذلك وقالت إن الاستوديو يجري حالياً عدداً من المحادثات المختلفة حول هذا الأمر.

وقالت دونغي رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك شيء ما وشيك في الأفق: "قام فريقنا بعمل رائع خاص بالعودة إلى Hogwarts لـ HBO العام الماضي وكان له صدى هائل جداً، ثم قمنا بعمل عرض اختبار على The Tournament of Houses، والذي استضافته هيلين ميرين. الجمهور جاهز، ويريدون المزيد، لذلك نحن فقط نعمل لمعرفة الخطوة التالية الصحيحة".

وفي ضوء الجولة الأخيرة من تسريح العمال وإعادة الهيكلة في تلفزيون وارنر بروس، فمن المنطقي أن ينتقل الاستوديو إلى الاستعانة بمصادر خارجية لبعض هذا العمل لأطراف ثالثة. لكن الشركة التي تعتمد على أمازون لإخراج محتوى ذي طابع خارق، تحاول أيضاً معرفة كيفية الحفاظ على إرثها القديم، وهو أمر محبط للبعض إلى حد ما، ويجعل الأمر يبدو وكأن زاسلاف ينوي التمسك بأسلحته من خلال العودة إلى أعمال الشركة الناجحة في السابق، بحسب موقع ذا فيرج.