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تكنولوجيا وعلوم

عدد من مؤسسي "تويتر" ينتقلون إلى "ماستودون" بعد استحواذ ماسك

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:00
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أعلن بيز ستون، أحد مؤسسي تويتر، أنه لم يعد يستخدم منصة التغريدات وأشار إلى انضمامه لمنصة "ماستودون" الاجتماعية الصاعدة، والتي انضم لها أيضاً إيف ويليامز، أحد مؤسسي تويتر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الموقع.
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وأكد ستون، خلال مقابلة مع "بلومبرغ"، أنه "لا يعرف السبب وراء تحول تجربته مع تويتر لتصبح أكثر سوءاً"، ويتصور أنه يقوم بشيء خاطئ خلال استخدام المنصة أو أن الحسابات التي يتابعها لم تعد تنشر بشكل مستمر.

وكان إيف ويليامز، أحد مؤسسي تويتر، قد انضمّ إلى مجلس إدارة "ماستودون". وأشار ويليامز  إلى أنه مغرم بفكرة المنصات الاجتماعية المفتوحة والقائمة على اللامركزية، لأنها تحافظ على بيئة أفضل لتخزين البيانات لا مركزية.

وأوضح أن الشركات العملاقة أصبحت تسيطر بشكل كبير على سوق التواصل الاجتماعي، لدرجة جعلتهم يغفلون عنصر الابتكار والإبداع والتجديد، مما يجعل المستخدمين أكثر استعداداً لتجربة بدائل جديدة.

يُذكر أن منصة "ماستودون" ارتفع عدد مستخدميها من 300 ألف إلى أكثر من 2.5 مليون مستخدم خلال تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، بحسب يوجين روكو مؤسس "ماستودون".
المصدر: الشرق
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