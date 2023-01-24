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تكنولوجيا وعلوم

في باطن الأرض.. رصد ظاهرة تحدث كل بضعة عقود قد تكون مدمرة!

Lebanon 24
24-01-2023 | 02:00
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رجح علماء أن يكون باطن الأرض حاليا يغير اتجاه دورانه مقارنة بسطحها، وذلك وفقا لدراسة نشرتها مجلة "نيتشر جيوساينس" العلمية.
 

وبحسب الدراسة، فإن لب الأرض الداخلي يغير اتجاه دورانه ربما مرة كل بضعة عقود، و"في الوقت الحالي قد يكون أحد هذه التغيرات قيد التنفيذ".
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وبشكل أبسط، فإن الدراسة تشير إلى أن حركة قشرة الأرض الآن ربما تكون في الاتجاه المعاكس لحركة باطنها.

وربما يثير هذا الطرح القلق من آثار قد تكون مدمرة على سطح الأرض، لكن الدراسة تؤكد أن "لا داعي للقلق، فلن ينتج عن هذا أي شيء مخيف"، مشيرة إلى أن "هذه الظاهرة ربما تحدث منذ أزمان سحيقة".

لكن الباحثين يسعون من خلال دراستهم إلى تعزيز فهم أعماق الأرض وعلاقته بسطحها الخارجي، وسط تكهنات بشأن تأثير تغير اتجاه دوران سطح وباطن الأرض على طول الأيام في كوكبنا. (سكاي نيوز)
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