ما هي المعادن الأكثر ندرة على الأرض؟

يعتبر معدن الكياوثويت، أندر معدن على كوكبنا، ولم يتم العثور سوى على بلورة واحدة منه في منطقة موغوك في ميانمار.

ويعتبر البيانيت، ثاني أندر المعادن على الرغم من أن العثور عليه في وقتنا الحالي أصبح أسهل، لكنه لا يزال يصنف من المعادن النادرة، حيث يظهر بصورة بلورات سداسية باللون الأحمر الداكن، ولا تزال تركيبته لغزا يحير العلماء.

Advertisement

وبحسب موقع Live Science، فإن ميانمارتعتبر موطن للمعادن النادرة فقبل 180 مليون سنة بدأت قارة غندوانا العظيمة في الانفصال، لتزحف الهند شمالا لتصطدم بجنوب آسيا الحالية، ليؤدي الضغط والحرارة الناجمين عن الاصطدام لتكوين كنز من الأحجار الكريمة والمعادن. (سبوتنيك)