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تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تحقق في انقطاع جزئي لخدمات "Teams" و"Outlook"

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:05
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قالت شركة مايكروسوفت إنها تحقق في مشكلة تتعلق بالشبكات أثرت على خدمات متعددة بما في ذلك تطبيقا Teams وOutlook، بعد انتشار تقارير تفيد بانقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين على مستوى العالم.

ولم تكشف "مايكروسوفت" عن عدد المستخدمين المتأثرين بالاضطراب، لكن بيانات من موقع تتبع الأعطال "Downdetector" أظهرت أكثر من 3900 حالة في الهند وأكثر من 900 في اليابان تعرضت للانقطاع عن بعض خدمات "مايكروسوفت"، كما ارتفعت تقارير الأعطال في أستراليا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
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يتتبع موقع "Downdetector" الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامه الأساسي، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وقالت "مايكروسوفت" في تغريدة: "لقد حددنا مشكلة محتملة في الشبكة ونراجع القياس عن بعد لتحديد خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها تالياً".

أثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن معظم المستخدمين من تبادل الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق "Teams".

تشكل خدمة "Microsoft Teams"، التي يعتمد عليها أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم، جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدم الخدمة لإجراء مكالمات وجدولة الاجتماعات وتنظيم سير عملها.

ومن بين الخدمات الأخرى المتأثرة "Microsoft Exchange Online" و"SharePoint Online وOneDrive for Business"، وفقاً لصفحة حالة الشركة.
المصدر: العربية
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