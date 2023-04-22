Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن رسميا عن هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس

Lebanon 24
22-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1059762-638177719727008777.png
Doc-P-1059762-638177719727008777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy الذي حصل على تقنيات وقدرات تصوير ممتازة، وسيطرح قريبا بسعر منافس.

ويأتي هاتف  Galaxy A24 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.1/77.6/8.3) ملم، وزنه 195 غ.
Advertisement

أما شاشته فأتت Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ورغم سعره المنافس حصل هذا الهاتف على كاميرات ممتازة، وزود بكامير أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، وجهّز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
 
 
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Mediatek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:51 | 2023-04-22
08:00 | 2023-04-22
05:00 | 2023-04-22
02:00 | 2023-04-22
23:00 | 2023-04-21
16:00 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website