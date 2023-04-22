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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تعلن رسميا عن هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس
Lebanon 24
22-04-2023
|
11:00
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كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy الذي حصل على تقنيات وقدرات تصوير ممتازة، وسيطرح قريبا بسعر منافس.
ويأتي هاتف Galaxy A24 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162.1/77.6/8.3) ملم، وزنه 195 غ.
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أما شاشته فأتت Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
ورغم سعره المنافس حصل هذا الهاتف على كاميرات ممتازة، وزود بكامير أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، وجهّز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Mediatek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع. (روسيا اليوم)
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