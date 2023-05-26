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تكنولوجيا وعلوم

قريباً ميزة غير مسبوقة في هواتف "آيفون".. هذه تفاصيل النقلة الثورية

Lebanon 24
26-05-2023 | 15:31
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يواصل الذكاء الاصطناعي اقتحام مجالات جديدة في الحياة، وسط توقعات بأن يحدث ثورة في الطرق التي يتواصل بها البشر، رغم تحذيرات خبراء ورواد في عالم التقنية من "عواقب غير محمودة".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن تحديثاً مقبلاً من شركة "أبل" سيتيح ميزة غير مسبوقة، تكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، من أجل قراءة نصوص بالنبرة نفسها.
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ومن المرتقب أن يتيح نظام التشغيل "iOS 17" لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" خاصية تسمى "الصوت الشخصي"، وهي سهلة للغاية من حيث الاستخدام.
 
يحتاج المستخدم إلى تقديم عينة من صوته للجهاز الذي يحفظ ما تلقاه، ويتم الانتقال إلى خاصية أخرى تسمى "الخطاب المباشر".

عقب ذلك، سيكون بوسع المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصا ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه تماماً. كما يمكن أن يكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتهه، ويبعثها إلى أقاربه أو أصدقائه.

وتسعى هذه الخاصية من حيث المبدأ إلى مساعدة أشخاص فقدوا صوتهم أو لديهم اضطرابات موقتة في الكلام.

وفي حال كان شخص ما معرضاً لأن يفقد صوته أيضا، فإن هذه الخاصية تتيح له أن يحتفظ بنبرته، وبعد حين، يمكنه توظيفها من أجل قراءة النصوص بصوته والتواصل مع الآخرين.

ووفقاً لخبراء التقنية، فإن هذه الميزة تعد نقلة ثورية بارزة لأن الأجهزة لم تعد أدوات نستعين بها فقط، بل أصبحت نسخاً منا وتشبهنا في بعض الأمور، وتعرف ما نريده مثل الأغاني والمطاعم المفضلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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